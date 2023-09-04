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Muévete. El altavoz compacto con sonido potente.
Surfear. Correr. Bailar. Entrenar. No importa lo que hagas, este altavoz resistente al agua con un moderno diseño en dos tonos será tu compañero perfecto. A pesar de su tamaño compacto, disfrutarás de un sonido potente y la correa facilita el transporte del altavoz. ¡Vamos!
Protección IP67 contra polvo y agua
Graves intensos
Micrófono integrado para llamadas
Hasta 12 horas de música
Llévate la música que más te gusta vayas donde vayas, ya sea al parque o de acampada. Este altavoz portátil te ofrece un sonido nítido y unos graves potentes gracias a los radiadores pasivos duales. ¿Quieres ir más allá? Empareja dos altavoces para disfrutar de un sonido estéreo.
¿Estás disfrutando a tope de la música? Este altavoz te seguirá el ritmo. Puedes disfrutar de hasta 12 horas de reproducción con el altavoz completamente cargado. Más que suficiente para entrenar o para cualquier fiesta.
Gracias a la resistencia IP67 del altavoz, podrás llevártelo a cualquier sitio (como la playa o la piscina). La correa extraíble facilita el transporte, y el alcance de Bluetooth de hasta 20 m te permite no perderte ni una sola estrofa. Aunque el teléfono esté muy lejos del altavoz.
Premios
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Deivi
04/09/2023
España
Resistente y potente
Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago
Ventajas
Resistencia y potencia de sonido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS4807W Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2023-08-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS4807W Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2023-08-04
ATHOMETVAVA
31/08/2023
España
Buen sonido y alcance para actividades exteriores
El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.
Ventajas
Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.
Contras
Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS4807W Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2022-07-31
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS4807W Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2022-07-31
La clasificación IP67 significa que el controlador del altavoz es resistente al polvo y se puede sumergir durante hasta 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.