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Parlante inalámbrico

TAS4807B/00

5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Muévete. El altavoz compacto con sonido potente.

Surfear. Correr. Bailar. Entrenar. No importa lo que hagas, este altavoz resistente al agua con un moderno diseño en dos tonos será tu compañero perfecto. A pesar de su tamaño compacto, disfrutarás de un sonido potente y la correa facilita el transporte del altavoz. ¡Vamos!

Ver todos los beneficios

Muévete. El altavoz compacto con sonido potente.

  • Protección IP67 contra polvo y agua

  • Graves intensos

  • Micrófono integrado para llamadas

  • Hasta 12 horas de música

Altavoz compacto. Sonido potente

Altavoz compacto. Sonido potente

Llévate la música que más te gusta vayas donde vayas, ya sea al parque o de acampada. Este altavoz portátil te ofrece un sonido nítido y unos graves potentes gracias a los radiadores pasivos duales. ¿Quieres ir más allá? Empareja dos altavoces para disfrutar de un sonido estéreo.

12 horas de reproducción. Que no pare la música

12 horas de reproducción. Que no pare la música

¿Estás disfrutando a tope de la música? Este altavoz te seguirá el ritmo. Puedes disfrutar de hasta 12 horas de reproducción con el altavoz completamente cargado. Más que suficiente para entrenar o para cualquier fiesta.

Resistencia IP67 al polvo y al agua. Listo para todo*

Resistencia IP67 al polvo y al agua. Listo para todo*

Gracias a la resistencia IP67 del altavoz, podrás llevártelo a cualquier sitio (como la playa o la piscina). La correa extraíble facilita el transporte, y el alcance de Bluetooth de hasta 20 m te permite no perderte ni una sola estrofa. Aunque el teléfono esté muy lejos del altavoz.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Imagen de TPV_PBTAWARD13

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

04/09/2023

España

España

Resistente y potente

Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago

Ventajas

Resistencia y potencia de sonido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS4807W Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2023-08-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS4807W Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2023-08-04

31/08/2023

España

España

Buen sonido y alcance para actividades exteriores

El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.

Ventajas

Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.

Contras

Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS4807W Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2022-07-31

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS4807W Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2022-07-31

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Avisos legales

  1. La clasificación IP67 significa que el controlador del altavoz es resistente al polvo y se puede sumergir durante hasta 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.