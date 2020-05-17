ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Estilo de vida del producto
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Estilo de vida del producto

Parlante inalámbrico

TAS5305/00

Llevá tu música a todos lados

Llevá tu música a todos lados con el parlante Bluetooth resistente al agua que está listo para brindar diversión. Obtenés 12 horas de tiempo de reproducción y sonido vibrante con graves potentes. Los LED de colores ofrecen un espectáculo de luces para tus canciones. La entrada de audio te permite conectar otras fuentes.

Ver todos los beneficios

Llevá tu música a todos lados

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 16 W

  • 12 horas de reproducción

  • Resistencia al agua IPX7

Resistente al agua y listo para usar

Resistente al agua y listo para usar

Este altavoz Bluetooth portátil cuenta con clasificación IPX7, lo que significa que puede resistir una inmersión total en agua de hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos. Podés divertirte en la ducha, junto a la pileta o incluso dentro de ella. El alcance inalámbrico es de 20 m.

La fiesta sigue con 12 horas de tiempo de reproducción

La fiesta sigue con 12 horas de tiempo de reproducción

El sonido se mantiene nítido incluso cuando reproducís música a todo volumen y un radiador pasivo amplifica los graves. Tenés 12 horas de tiempo de reproducción y cargarlo completo toma 6 horas. ¿Querés que la fiesta suene aún más fuerte? Emparejalo con un altavoz idéntico para obtener un sonido estéreo.

Brillá a tu ritmo. Luces LED.

Brillá a tu ritmo. Luces LED.

Cuando la fiesta está en marcha, también las luces. Las luces LED en cada extremo del altavoz parpadean al ritmo de la música.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.