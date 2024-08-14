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TAS5505/00
Disfruta con estilo
Relájate con el altavoz Bluetooth que complementa cualquier interior. Disfruta de 12 horas de tiempo de reproducción y un sonido rico con unos graves cálidos. El tejido de mezcla de lana del altavoz aporta un toque sofisticado y el micrófono integrado te permite disfrutar de llamadas manos libres.
Bluetooth®
Potencia de salida de 20 W
12 horas de reproducción
Este altavoz ofrece un aspecto fantástico en cualquier lugar. Los botones con relieve permiten controlar la reproducción, la conexión Bluetooth y mucho más. El micrófono integrado te permite realizar llamadas con manos libres, y se puede pasar una correa de transporte por el orificio del cordón del altavoz.
Pasa de una sesión de trabajo a una cena con amigos fácilmente. Disfruta de 12 horas de reproducción con una sola carga y un alcance inalámbrico de 20 m. El altavoz tarda 3,5 horas en cargarse a través del cable USB-C incluido.
Este altavoz está cubierto con un tejido para altavoz de alta calidad creado por el fabricante de gama alta Kvadrat. El atractivo material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya libremente del altavoz a la habitación.
Premios
4.0
de 4
4
Reseñas
Tjebbe
14/08/2024
Nederland
perfecte speakers
2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.
Ventajas
Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.
Contras
Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5505 Draadloze luidspreker
Fecha de uso 2023-08-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5505 Draadloze luidspreker
Fecha de uso 2023-08-14
Ghunter55
05/04/2023
Nederland
geweldig speaker!
Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!
Ventajas
mooie geluid, makkelijk te verbinden
Contras
geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5505 Draadloze luidspreker
Fecha de uso 2023-03-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5505 Draadloze luidspreker
Fecha de uso 2023-03-05
greenkeeper
08/07/2021
Deutschland
Perfektes Produkt Satter Sound
Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK
Ventajas
wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet
Contras
wenn es was kostet :-)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Fecha de uso 2020-06-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Fecha de uso 2020-06-08
La clasificación IPX7 permite sumergir el altavoz durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de 1 m. El tejido del altavoz no es resistente al agua, pero soporta una gota de agua.