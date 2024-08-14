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Altavoz inalámbrico

TAS5505/00

4

| (4) Reseñas

1 premio

Disfruta con estilo

Relájate con el altavoz Bluetooth que complementa cualquier interior. Disfruta de 12 horas de tiempo de reproducción y un sonido rico con unos graves cálidos. El tejido de mezcla de lana del altavoz aporta un toque sofisticado y el micrófono integrado te permite disfrutar de llamadas manos libres.

Ver todos los beneficios

Disfruta con estilo

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 20 W

  • 12 horas de reproducción

Forma y función en perfecta armonía

Forma y función en perfecta armonía

Este altavoz ofrece un aspecto fantástico en cualquier lugar. Los botones con relieve permiten controlar la reproducción, la conexión Bluetooth y mucho más. El micrófono integrado te permite realizar llamadas con manos libres, y se puede pasar una correa de transporte por el orificio del cordón del altavoz.

12 horas de reproducción. 3,5 horas de tiempo de carga

12 horas de reproducción. 3,5 horas de tiempo de carga

Pasa de una sesión de trabajo a una cena con amigos fácilmente. Disfruta de 12 horas de reproducción con una sola carga y un alcance inalámbrico de 20 m. El altavoz tarda 3,5 horas en cargarse a través del cable USB-C incluido.

Tejido para altavoz Kvadrat. Diseñado para permitir que el sonido atraviese

Este altavoz está cubierto con un tejido para altavoz de alta calidad creado por el fabricante de gama alta Kvadrat. El atractivo material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya libremente del altavoz a la habitación.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Imagen de AWARD-1679621

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

4

Reseñas

4
3
2

14/08/2024

Nederland

Nederland

perfecte speakers

2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.

Ventajas

Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.

Contras

Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5505 Draadloze luidspreker

Fecha de uso 2023-08-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5505 Draadloze luidspreker

Fecha de uso 2023-08-14

05/04/2023

Nederland

Nederland

geweldig speaker!

Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!

Ventajas

mooie geluid, makkelijk te verbinden

Contras

geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5505 Draadloze luidspreker

Fecha de uso 2023-03-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5505 Draadloze luidspreker

Fecha de uso 2023-03-05

08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Perfektes Produkt Satter Sound

Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK

Ventajas

wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet

Contras

wenn es was kostet :-)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Fecha de uso 2020-06-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Fecha de uso 2020-06-08

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Avisos legales

  1. La clasificación IPX7 permite sumergir el altavoz durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de 1 m. El tejido del altavoz no es resistente al agua, pero soporta una gota de agua.