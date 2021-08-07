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Altavoz inalámbrico

TAS6305/00

3.5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Fiestas ininterrumpidas

Que no pare la fiesta con el altavoz Bluetooth resistente al agua, que te ofrece 20 horas de reproducción. Con los potentes graves, nadie dejará de bailar. Además, puedes cargar tu dispositivo inteligente mediante el puerto USB gracias a la batería de alta capacidad del altavoz.

Ver todos los beneficios

Fiestas ininterrumpidas

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 30 W

  • 20 horas de tiempo de reproducción

  • Función de batería portátil integrada

Resistente al agua y listo para usar

Resistente al agua y listo para usar

Este altavoz portátil con Bluetooth tiene una clasificación IPX7, por lo que puedes sumergirlo completamente en el agua hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos. ¡Llévate la fiesta a la ducha, a la piscina o incluso dentro de la piscina! El alcance inalámbrico es de 20 m.

20 horas de tiempo de reproducción. Función de batería portátil integrada.

20 horas de tiempo de reproducción. Función de batería portátil integrada.

La batería recargable de iones de litio de 4400 mAh te ofrece 20 horas de reproducción. Además, te permite cargar tu dispositivo inteligente a través del puerto USB del altavoz. La carga completa de la batería tarda 6 horas.

Reproduce a todo volumen. Emparéjalo para sonido estéreo.

Reproduce a todo volumen. Emparéjalo para sonido estéreo.

Los radiadores pasivos dobles ofrecen unos graves potentes, y el sonido se mantiene nítido incluso a un volumen alto. ¿Quieres llevar la fiesta más allá? Emparéjalo con un altavoz idéntico y disfruta de un sonido estéreo. Las luces LED de cada extremo del altavoz parpadearán al ritmo de las canciones.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

5
2
1

07/08/2021

France

France

surpris de la qualité du produit.bonne musicalité

La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.

Ventajas

musicalité . temps d'utilisation sans le recharger

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS6305 Enceinte sans fil

Fecha de uso 2020-07-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS6305 Enceinte sans fil

Fecha de uso 2020-07-07

10/09/2023

France

France

bluetooth ne se maintient pas

le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?

Ventajas

un bon son

Contras

bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS6305 Enceinte sans fil

Fecha de uso 2022-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS6305 Enceinte sans fil

Fecha de uso 2022-08-10

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