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Altavoz inalámbrico

TAS7505/00

4.5

| (10) Reseñas | 90% ha recomendado este producto

1 premio

Música excelente

Reproduce lo que más te gusta con el altavoz Bluetooth que queda genial en cualquier entorno. Disfruta de 20 horas de tiempo de reproducción y un excelente sonido con unos graves cálidos. Una función de batería externa permite cargar teléfonos y el tejido de mezcla de lana del altavoz le aporta estilo.

Ver todos los beneficios

Música excelente

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 30 W

  • 20 horas de tiempo de reproducción

  • Función de batería portátil integrada

Forma y función en perfecta armonía

Forma y función en perfecta armonía

Desde el entrenamiento de la mañana hasta la cena en el balcón, este altavoz Bluetooth reproduce música con estilo. Los botones con relieve te permiten controlar la reproducción, el emparejamiento estéreo, la conexión Bluetooth y mucho más. El orificio para el cordón del altavoz resulta útil si se desea utilizar una correa de transporte.

Tejido para altavoz Kvadrat. Diseñado para permitir que el sonido atraviese

Este altavoz está cubierto con un tejido para altavoz de alta calidad creado por el fabricante de gama alta Kvadrat. El atractivo material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya libremente del altavoz a la habitación.

20 horas de reproducción. 4,5 horas de tiempo de carga

20 horas de reproducción. 4,5 horas de tiempo de carga

Disfruta de 20 horas de reproducción con una sola carga y un alcance inalámbrico de 20 m. El altavoz tarda 4,5 horas en cargarse a través del cable USB-C incluido.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Imagen de AWARD-1679621

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

10

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

3
2

27/08/2023

España

España

Muy buen altavoz

Me compré uno para probar y a la semana fui a por el segundo para emparejar. Sonido muy bueno y calidad del producto de primera. Totalmente aconsejable.

Ventajas

Sonido, diseño, emparejamiento y calidad.

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2023-07-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2023-07-27

27/09/2021

España

España

Suena muy bien

Los conecto con un reproductor Hi res de mp3 y suenan de fábula. Los tengo en mi habitación y parece que tengo un pequeño equipo de HIFI. Los agudos y graves en mi opinión están muy logrados.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2020-08-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2020-08-27

18/01/2024

Nederland

Nederland

No nonsense luidspreker

voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.

Ventajas

goed geluid, gemakkelijk

Contras

geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7505 Draadloze luidspreker

Fecha de uso 2023-09-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7505 Draadloze luidspreker

Fecha de uso 2023-09-18

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Avisos legales

  1. La clasificación IPX7 permite sumergir el altavoz durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de 1 m. El tejido del altavoz no es resistente al agua, pero soporta una gota de agua.