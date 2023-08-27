Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Música excelente
Reproduce lo que más te gusta con el altavoz Bluetooth que queda genial en cualquier entorno. Disfruta de 20 horas de tiempo de reproducción y un excelente sonido con unos graves cálidos. Una función de batería externa permite cargar teléfonos y el tejido de mezcla de lana del altavoz le aporta estilo.
Bluetooth®
Potencia de salida de 30 W
20 horas de tiempo de reproducción
Función de batería portátil integrada
Desde el entrenamiento de la mañana hasta la cena en el balcón, este altavoz Bluetooth reproduce música con estilo. Los botones con relieve te permiten controlar la reproducción, el emparejamiento estéreo, la conexión Bluetooth y mucho más. El orificio para el cordón del altavoz resulta útil si se desea utilizar una correa de transporte.
Este altavoz está cubierto con un tejido para altavoz de alta calidad creado por el fabricante de gama alta Kvadrat. El atractivo material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya libremente del altavoz a la habitación.
Disfruta de 20 horas de reproducción con una sola carga y un alcance inalámbrico de 20 m. El altavoz tarda 4,5 horas en cargarse a través del cable USB-C incluido.
Premios
4.5
de 4
10
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Barcelona2023
27/08/2023
España
Muy buen altavoz
Me compré uno para probar y a la semana fui a por el segundo para emparejar. Sonido muy bueno y calidad del producto de primera. Totalmente aconsejable.
Ventajas
Sonido, diseño, emparejamiento y calidad.
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2023-07-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2023-07-27
jeserpla
27/09/2021
España
Suena muy bien
Los conecto con un reproductor Hi res de mp3 y suenan de fábula. Los tengo en mi habitación y parece que tengo un pequeño equipo de HIFI. Los agudos y graves en mi opinión están muy logrados.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2020-08-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2020-08-27
Scott.
18/01/2024
Nederland
No nonsense luidspreker
voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.
Ventajas
goed geluid, gemakkelijk
Contras
geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7505 Draadloze luidspreker
Fecha de uso 2023-09-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7505 Draadloze luidspreker
Fecha de uso 2023-09-18
La clasificación IPX7 permite sumergir el altavoz durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de 1 m. El tejido del altavoz no es resistente al agua, pero soporta una gota de agua.