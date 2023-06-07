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Sube el volumen. Gran sonido para cada aventura.
Disfruta de las canciones que te gustan. Llévate este altavoz resistente al agua que ofrece un sonido potente a donde quieras. ¿Vas a entrenar a un parque o te vas de acampada? Gracias a las 24 horas de reproducción y la correa de transporte, tienes todo lo que necesitas.
Protección IP67 contra polvo y agua
Gran sonido
Micrófono integrado para llamadas
Hasta 24 horas de música
Llevate la música que más te gusta vayas donde vayas, ya sea al parque o de acampada. Los dos woofers de 70 mm y los dos tweeters proporcionan un sonido potente y nítido, y el diseño del altavoz también es impresionante. ¿Querés ir más allá? Emparejá dos altavoces para disfrutar de un sonido estéreo.
¿Estás disfrutando a tope de la música? Este altavoz te seguirá el ritmo. Puedes disfrutar de hasta 24 horas de reproducción con el altavoz completamente cargado y la función de batería portátil te permite cargar los dispositivos conectados sin que pare la música.
Gracias a la resistencia IP67 del altavoz, podrás llevártelo a cualquier sitio (como la playa o la piscina). La correa extraíble facilita el transporte, y el alcance de Bluetooth de hasta 20 m te permite no perderte ni una sola estrofa. Aunque el teléfono esté muy lejos del altavoz.
Premios
3.5
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Hans32--
07/06/2023
Nederland
Super vol geluid voor de maat speaker!
Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.
Ventajas
Goed geluid, batterij, mooi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7807B Draadloze luidspreker
Fecha de uso 2022-05-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7807B Draadloze luidspreker
Fecha de uso 2022-05-07
PH-54
18/10/2024
België
Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker
Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?
Ventajas
prima geluid en makkelijk aan te sluiten
Contras
(nog) geen, maar nog maar net in huis
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7807B Draadloze luidspreker
Fecha de uso 2024-09-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7807B Draadloze luidspreker
Fecha de uso 2024-09-18
Olaf11
10/06/2023
Deutschland
Empleado de Philips
Super Klang mit sattem Bass
[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte
Ventajas
Sound
Contras
Lauter Gingle beim ein und ausschalten
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Fecha de uso 2023-05-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Fecha de uso 2023-05-10
La clasificación IP67 significa que el controlador del altavoz es resistente al polvo y se puede sumergir durante hasta 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.