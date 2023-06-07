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Parlante inalámbrico

TAS7807B/00

3.5

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Sube el volumen. Gran sonido para cada aventura.

Disfruta de las canciones que te gustan. Llévate este altavoz resistente al agua que ofrece un sonido potente a donde quieras. ¿Vas a entrenar a un parque o te vas de acampada? Gracias a las 24 horas de reproducción y la correa de transporte, tienes todo lo que necesitas.

Ver todos los beneficios

Sube el volumen. Gran sonido para cada aventura.

  • Protección IP67 contra polvo y agua

  • Gran sonido

  • Micrófono integrado para llamadas

  • Hasta 24 horas de música

Gran sonido en un original formato

Gran sonido en un original formato

Llevate la música que más te gusta vayas donde vayas, ya sea al parque o de acampada. Los dos woofers de 70 mm y los dos tweeters proporcionan un sonido potente y nítido, y el diseño del altavoz también es impresionante. ¿Querés ir más allá? Emparejá dos altavoces para disfrutar de un sonido estéreo.

24 horas de reproducción. Que no pare la fiesta

24 horas de reproducción. Que no pare la fiesta

¿Estás disfrutando a tope de la música? Este altavoz te seguirá el ritmo. Puedes disfrutar de hasta 24 horas de reproducción con el altavoz completamente cargado y la función de batería portátil te permite cargar los dispositivos conectados sin que pare la música.

Resistencia IP67 al polvo y al agua. Listo para todo*

Resistencia IP67 al polvo y al agua. Listo para todo*

Gracias a la resistencia IP67 del altavoz, podrás llevártelo a cualquier sitio (como la playa o la piscina). La correa extraíble facilita el transporte, y el alcance de Bluetooth de hasta 20 m te permite no perderte ni una sola estrofa. Aunque el teléfono esté muy lejos del altavoz.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Imagen de TPV_PBTAWARD13

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.5

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2

07/06/2023

Nederland

Nederland

Super vol geluid voor de maat speaker!

Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.

Ventajas

Goed geluid, batterij, mooi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7807B Draadloze luidspreker

Fecha de uso 2022-05-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7807B Draadloze luidspreker

Fecha de uso 2022-05-07

18/10/2024

België

België

Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker

Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?

Ventajas

prima geluid en makkelijk aan te sluiten

Contras

(nog) geen, maar nog maar net in huis

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7807B Draadloze luidspreker

Fecha de uso 2024-09-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7807B Draadloze luidspreker

Fecha de uso 2024-09-18

10/06/2023

Deutschland

Deutschland

Empleado de Philips

Super Klang mit sattem Bass

[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte

Ventajas

Sound

Contras

Lauter Gingle beim ein und ausschalten

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Fecha de uso 2023-05-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Fecha de uso 2023-05-10

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Avisos legales

  1. La clasificación IP67 significa que el controlador del altavoz es resistente al polvo y se puede sumergir durante hasta 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.