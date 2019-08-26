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Descatalogado
TAVS500/00
Todo el jazz
Un diseño para calentar el ánimo y un sonido para mover los pies. Este gran altavoz Bluetooth de estilo retro te ofrece 10 horas de reproducción, graves potentes y entrada auxiliar para conectarlo a cualquier fuente. Los detalles auténticos de los años 50 añaden una magia atemporal a la mezcla.
Bluetooth®
Potencia de salida de 10 W
10 horas de reproducción
Este altavoz Bluetooth de estilo retro parece sacado directamente de la década de los 50: carcasa de madera vintage, botón de control de volumen y rejilla de altavoz de tono latón. Los detalles te llevan a una época en la que el jazz era lo más y el rock and roll daba sus primeros pasos.
La batería te proporciona 10 horas de reproducción con una carga completa. La carga tarda aproximadamente 4 horas y se realiza fácilmente con el cable micro USB incluido. Con solo pulsar el botón Bluetooth, el altavoz está preparado para emparejarlo con tu dispositivo Bluetooth.
Desde hip-hop a música electrónica. Solo porque este altavoz tenga un estilo de jazz, no significa que solo reproduzca esta música. Independientemente de lo que escuches, el altavoz de rango completo de 3" ofrece un sonido claro y detallado. Un puerto Bass Reflex rellena los tonos bajos, para que disfrutes de una respuesta de graves potente y definida.
Opiniones