Carcasa de madera vintage, detalles de la década de los 50

Este altavoz Bluetooth de estilo retro parece sacado directamente de la década de los 50: carcasa de madera vintage, botón de control de volumen y rejilla de altavoz de tono latón. Los detalles te llevan a una época en la que el jazz era lo más y el rock and roll daba sus primeros pasos.