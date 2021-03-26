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MinicellsPila

ZA13BX30/00

Tecnología Zinc Air de máxima calidad para audífonos

Ofrece un rendimiento de gran duración en audífonos personales

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Tecnología Zinc Air de máxima calidad para audífonos

  • 1,4 V

  • Zinc Air

Fiable para un rendimiento a largo plazo

En la fabricación se utiliza una tecnología excelente para garantizar un rendimiento fiable y duradero.

Tecnología Zinc Air diseñada para audífonos

La tecnología Zinc Air proporciona energía a tu audífono.

Los colores facilitan la identificación de los tamaños de las pilas

Para facilitar la identificación de los tamaños de pila más comunes, utilizamos un código de colores conforme a los estándares del sector.

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