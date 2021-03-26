Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
ZA13BX30/00
Tecnología Zinc Air de máxima calidad para audífonos
Ofrece un rendimiento de gran duración en audífonos personales
1,4 V
Zinc Air
En la fabricación se utiliza una tecnología excelente para garantizar un rendimiento fiable y duradero.
La tecnología Zinc Air proporciona energía a tu audífono.
Para facilitar la identificación de los tamaños de pila más comunes, utilizamos un código de colores conforme a los estándares del sector.
Opiniones