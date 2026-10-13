Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona

La afeitadora requiere limpiezas regulares para funcionar correctamente. El pelo o la suciedad pueden atascar el dispositivo y afectar a su rendimiento.



Antes de limpiar la afeitadora, determine si es lavable o solo es adecuada para la limpieza en seco.



Afeitadoras lavables

Tienen un símbolo de grifo o ducha impreso en ellas. Para limpiar estos aparatos, retire los accesorios y la unidad de corte, y limpie la zona que hay debajo con agua.

No utilice agua jabonosa o cualquier detergente, ya que esto puede eliminar la grasa protectora en la unidad de corte y afectar a su rendimiento. Limpie y seque los accesorios por separado antes de volver a conectarlos a la afeitadora corporal.



Afeitadoras no lavables

Estos dispositivos tienen un símbolo de grifo tachado. Estos aparatos no se pueden lavar con agua. Cuando retire los accesorios, limpie la zona situada debajo de ellos con el pequeño cepillo incluido o con un bastoncillo de algodón.



Afeitadoras no lavables con accesorios lavables

Algunos recortadores Philips no se pueden lavar, pero sus accesorios sí. Para estos dispositivos, retire los accesorios para lavarlos. Asegúrese de que los accesorios estén completamente secos antes de volver a colocarlos en la afeitadora.

Vea el siguiente vídeo de instrucciones para aprender a limpiar dichos dispositivos.



Para obtener instrucciones detalladas de su modelo en particular consulte el manual de usuario.

