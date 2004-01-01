Buscar términos

    Publicado en 11 de agosto de 2025

    Los productos de arreglo personal y belleza de Philips (como afeitadoras, maquinillas de afeitar, recortadores, OneBlade, Head Pro, afeitadoras corporales, depiladoras, secadores de pelo y Lumea IPL) se pueden llevar y utilizar en el extranjero de forma segura si se siguen las siguientes directrices.

    Viajes en avión

    Cada aerolínea tiene diferentes requisitos para llevar productos que funcionan con baterías a bordo de los aviones. Consulte siempre con su aerolínea para averiguar cuáles son sus requisitos específicos antes de viajar.

    En el caso de las aerolíneas que permiten llevar en el equipaje de mano baterías de iones de litio de 100 vatios hora o menos (un requisito común, pero no universal), todos los productos de arreglo personal y belleza de Philips con batería de iones de litio cumplen este límite sin problemas.

    En caso de duda, consulte siempre con su aerolínea. 

    Carga del producto Philips en el extranjero

    Cuando cargue los productos de arreglo personal y belleza de Philips en el extranjero, compruebe siempre que la fuente de alimentación de su país de destino sea compatible con las especificaciones del cargador o adaptador que utilice. Estas especificaciones suelen estar impresas en el propio enchufe/adaptador.

    Si la única diferencia es el número de patillas o la forma del enchufe, se puede utilizar un adaptador de enchufe de viaje estándar junto con el enchufe/adaptador que utiliza en casa.

