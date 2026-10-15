Mi depiladora de Philips hace mucho ruido

La depiladora de Philips puede hacer ruido durante su uso. Le garantizamos que este comportamiento es normal y que no hay nada de lo que preocuparse. El ruido se produce por la apertura y cierre de los discos depiladores. Además, los materiales empleados en la fabricación de los discos depiladores son muy duros y resistentes, por lo que el producto es un poco ruidoso.
Si observa que el sonido cambia mientras está en funcionamiento, le recomendamos comprobar si es necesario limpiar o cargar el producto. Consulte el vídeo que aparece a continuación para saber cómo utilizar correctamente la depiladora sobre la piel seca.
Si presiona con demasiada fuerza sobre la piel, se puede activar el sistema de protección interna del dispositivo. La aplicación de una presión intensa puede provocar irritación cutánea y que el dispositivo se caliente, incluso se apague. Ejerza una presión suave y no presione demasiado la piel.
Mientras se depila, estire la piel y mueva el cabezal depilador lentamente sobre la piel, lo que permitirá a los discos atrapar el vello. Para obtener los mejores resultados, mueva el aparato en dirección contraria a la del crecimiento del vello y asegúrese de que el cabezal esté en contacto completo con la piel.
Compruebe siempre que el cabezal depilador esté libre de suciedad y de daños. Compruebe que la batería esté totalmente cargada. Consulte el vídeo que aparece a continuación para saber cómo utilizar correctamente la depiladora sobre la piel húmeda.
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