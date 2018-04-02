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Descatalogado

Monitor LCD con Ultra Wide-Color

276E9QSB/00

Color sorprendente, diseño elegante

El monitor Philips E Line ofrece un diseño elegante con un extraordinaria rendimiento de imagen. La pantalla Full HD de borde estrecho con Ultra Wide-Color consigue una imagen realista. Disfruta de una experiencia de visualización superior con un diseño elegante.

Ver todos los beneficios

Color sorprendente, diseño elegante

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Pantalla de borde estrecho para una apariencia perfecta

Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.

Modo LowBlue para una productividad que no daña la vista

Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden provocar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  3. Área NTSC según CIE1976

  4. Área sRGB según CIE1931

  5. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.