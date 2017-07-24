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Descatalogado

Philips FidelioAltavoz Hi-Fi inalámbrico A3

AW3000/10

3

| (99) Reseñas

1 premio

Música con sonido de alta fidelidad, de forma inalámbrica.

Consigue tu música de forma inalámbrica con un sonido de alta fidelidad gracias al altavoz Hi-Fi inalámbrico Philips Fidelio. Transmite música de forma inalámbrica mediante cuatro controladores Hi-Fi para sumergirte completamente en la música con un altavoz compacto.

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Obsesionados por el sonido

Música con sonido de alta fidelidad, de forma inalámbrica.

  • Sonido estéreo de alta fidelidad

  • 36W, 4 controladores Hi-Fi

  • Entrada analógica

AirStudio+ Lite te permite controlar la música desde tu dispositivo móvil

AirStudio+ Lite te permite controlar la música desde tu dispositivo móvil

Disponible en Apple App Store y Google Play, la aplicación detecta automáticamente los teléfonos móviles u otros dispositivos compatibles conectados a la red Wi-Fi, lo que te aporta un control instantáneo de la música. Controla la reproducción de música, los ajustes de volumen y sonido, así como los servicios de música online y la radio por Internet desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.

Altavoz en ángulo para un sonido estéreo más amplio

Altavoz en ángulo para un sonido estéreo más amplio

El altavoz dispone de controladores Hi-Fi de categoría profesional con un ángulo especial, diseñados para producir el entorno acústico más amplio y envolvente posible. La colocación de los controladores ofrece una calidad de sonido dinámica e inigualable independientemente del lugar de la habitación en el que estés. El diseño exclusivo permite integrar los altavoces sin que desentonen con la decoración interior.

Entrada de línea de audio

Entrada de línea de audio

La entrada de línea de audio añadida te permite conectar fuentes de música externas al sistema de Philips además de la opción inalámbrica. Solo tienes que conectar los altavoces a la entrada de línea, la salida de audio o la toma de auriculares de un reproductor multimedia, como un reproductor de CD/DVD, un televisor o un reproductor de MP3

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Imagen de AWARD-961310

Opiniones

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3.0

de 4

99

Reseñas

24/07/2017

Nederland

Nederland

Perfecte TV & PC speakers

Heb er 2 en nu beiden aangesloten op m'n PC/TV (1 op links & 1 op het rechter kanaal) en het geluid is PERFECT. Prima bas en ruimtelijke klank. Ook de internet radio werkt prima, waarschijnlijk omdat de router dichtbij staat. Eerst stond 1 in de slaapkamer, nadat ik een wifi versterker had geplaats werkte alles prima. Begrijp niet dat Philips niet even iemand de app laat updaten. Kost wat centen maar al die klagende klanten is toch slechte reclame ?

Esta reseña se realizó para AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

Esta reseña se realizó para AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

10/09/2016

Deutschland

Deutschland

Klang super!!!

Die Boxen aw3000 sind klanglich der Hammer. Viel besser als die kleine Sonos, weil Stereo. Mit Chromecast Audio ist echtes Multiroom möglich. Die Airstudio App benutze ich nur zum an/ausschalten. @philips da wäre eine Funktion "alle Boxen aus / an" super :) Gebraucht wie auch neu zu absoluten Schäppchenpreisen zu finden. Kaufempfehlung !!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3

13/04/2014

Nederland

Nederland

zeer goed presterende speaker

Ik ben zeer tevreden met deze speaker, het geluid heeft mij zeer verrast. voor dat het de kleinste variant is uit de Fidelio lijn. heeft deze een zeer goede geluids productie. en doet naar mijn mening niet veel onder voor de A9 die wij ook in ons systeem gebruiken. het is alleen jammer dat de muur beugel niet bij is geleverd. is mij zo niet duidelijk welke beugel ik zou moeten gebruiken.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

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