ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso

Descatalogado

izzyaltavoz inalámbrico multiroom

BM5C/10

4.5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

El altavoz inalámbrico multiroom Philips Izzy reproduce música inalámbricamente a través de Bluetooth. Con solo tocar un botón, podrás reproducir música con hasta cinco altavoces Izzy en cada habitación al mismo tiempo y sin esfuerzo. Es fácil de configurar y no requiere router, contraseña ni aplicaciones.

Ver todos los beneficios

Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

  • Bluetooth®

  • Arena

Reproduce música en una sola habitación de forma inalámbrica a través de Bluetooth

Reproduce música en una sola habitación de forma inalámbrica a través de Bluetooth

El altavoz Philips Izzy te permite transmitir tu música favorita desde el teléfono, la tableta o el ordenador, sin importar qué aplicación de música o radio utilices.

2 controladores de 2,5" con puerto de graves para conseguir un sonido envolvente

2 controladores de 2,5" con puerto de graves para conseguir un sonido envolvente

Los altavoces multiroom izzy, equipados con dos controladores de 2,5" de categoría profesional, consiguen un potente sonido envolvente cuando los puertos de graves expanden bajas frecuencias, lo que crea una experiencia realmente dinámica.

Un toque para configurar izzylink™, sin router, sin contraseña ni aplicaciones

Un toque para configurar izzylink™, sin router, sin contraseña ni aplicaciones

No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repite la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

19/03/2016

België

België

donne une ambiance musicale dans toute la maison

très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil

06/03/2021

Danmark

Danmark

Det virker

Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde

Ventajas

det virker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum

Fecha de uso 2020-09-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum

Fecha de uso 2020-09-06

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.