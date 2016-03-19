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Descatalogado
Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones
El altavoz inalámbrico multiroom Philips Izzy reproduce música inalámbricamente a través de Bluetooth. Con solo tocar un botón, podrás reproducir música con hasta cinco altavoces Izzy en cada habitación al mismo tiempo y sin esfuerzo. Es fácil de configurar y no requiere router, contraseña ni aplicaciones.
Bluetooth®
Arena
El altavoz Philips Izzy te permite transmitir tu música favorita desde el teléfono, la tableta o el ordenador, sin importar qué aplicación de música o radio utilices.
Los altavoces multiroom izzy, equipados con dos controladores de 2,5" de categoría profesional, consiguen un potente sonido envolvente cuando los puertos de graves expanden bajas frecuencias, lo que crea una experiencia realmente dinámica.
No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repite la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.
4.5
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
mich52
19/03/2016
België
donne une ambiance musicale dans toute la maison
très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Alfasoft
06/03/2021
Danmark
Det virker
Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde
Ventajas
det virker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Fecha de uso 2020-09-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Fecha de uso 2020-09-06