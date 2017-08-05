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Descatalogado

izzyaltavoz inalámbrico multiroom

BM5W/10

4.2

| (5) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

El altavoz inalámbrico multiroom Philips Izzy reproduce música inalámbricamente a través de Bluetooth. Con solo tocar un botón, podrás reproducir música con hasta cinco altavoces Izzy en cada habitación al mismo tiempo y sin esfuerzo. Es fácil de configurar y no requiere router, contraseña ni aplicaciones.

Ver todos los beneficios

Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

  • Bluetooth®

  • Blanco

2 controladores de 2,5" con puerto de graves para conseguir un sonido envolvente

2 controladores de 2,5" con puerto de graves para conseguir un sonido envolvente

Los altavoces multiroom izzy, equipados con dos controladores de 2,5" de categoría profesional, consiguen un potente sonido envolvente cuando los puertos de graves expanden bajas frecuencias, lo que crea una experiencia realmente dinámica.

Reproduce música en una sola habitación de forma inalámbrica a través de Bluetooth

Reproduce música en una sola habitación de forma inalámbrica a través de Bluetooth

El altavoz Philips Izzy te permite transmitir tu música favorita desde el teléfono, la tableta o el ordenador, sin importar qué aplicación de música o radio utilices.

Un toque para configurar izzylink™, sin router, sin contraseña ni aplicaciones

Un toque para configurar izzylink™, sin router, sin contraseña ni aplicaciones

No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repite la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 4

5

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

4
3
2

05/08/2017

Deutschland

Deutschland

Klasse Preis-Leistung

Guter Klang, relativ einfache Bedienung, Wird bei uns genutzt in Räumen von 11 - 30 m², dezente Optik

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

08/07/2017

France

France

PERFECT SON

Une super qualité de son! Avec l'enceinte izzy multi room Philips on est séduit par la simplicité, le design et la qualité des basses. Compact! Connexion rapide a iPhone 4,5,6,7

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil

18/01/2017

Deutschland

Deutschland

Preis / Leistung hervorragend

Das Gerät fügt sich sehr gut in unsere Wohnbereiche ein. Klang sehr gut und Bedienung nach einer Eingewöhnungszeit auch gut.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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