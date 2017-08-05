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Descatalogado
Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones
El altavoz inalámbrico multiroom Philips Izzy reproduce música inalámbricamente a través de Bluetooth. Con solo tocar un botón, podrás reproducir música con hasta cinco altavoces Izzy en cada habitación al mismo tiempo y sin esfuerzo. Es fácil de configurar y no requiere router, contraseña ni aplicaciones.
Bluetooth®
Blanco
Los altavoces multiroom izzy, equipados con dos controladores de 2,5" de categoría profesional, consiguen un potente sonido envolvente cuando los puertos de graves expanden bajas frecuencias, lo que crea una experiencia realmente dinámica.
El altavoz Philips Izzy te permite transmitir tu música favorita desde el teléfono, la tableta o el ordenador, sin importar qué aplicación de música o radio utilices.
No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repite la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.
4.2
de 4
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Baldus
05/08/2017
Deutschland
Klasse Preis-Leistung
Guter Klang, relativ einfache Bedienung, Wird bei uns genutzt in Räumen von 11 - 30 m², dezente Optik
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
estebanvys
08/07/2017
France
PERFECT SON
Une super qualité de son! Avec l'enceinte izzy multi room Philips on est séduit par la simplicité, le design et la qualité des basses. Compact! Connexion rapide a iPhone 4,5,6,7
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil
Peti13
18/01/2017
Deutschland
Preis / Leistung hervorragend
Das Gerät fügt sich sehr gut in unsere Wohnbereiche ein. Klang sehr gut und Bedienung nach einer Eingewöhnungszeit auch gut.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher