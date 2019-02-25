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Descatalogado
BM60B/10
Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones
El sistema musical Philips izzy reproduce música a través de Bluetooth, CD/USB y FM. Con solo pulsar un botón la música de smartphones, CD/USB y emisoras de radio se reproducirá simultáneamente en los altavoces izzy de cualquier habitación. Además, cuenta con una configuración sencilla sin router, contraseña ni aplicaciones.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
con MULTIPAIR
MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.
izzylink™ amplía todas las fuentes de música, además de las aplicaciones de música o radio de smartphones, tabletas u ordenadores, de forma inalámbrica a cada habitación.
No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repite la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.
3.9
de 4
15
Reseñas
FFWFW
25/02/2019
België
The best ever
Au simple toucher du téléphone, la musique est entendue dans toute la maison, Youtube, la radio ou la télévision sont entendus avec une qualité et une fidélité incroyables. La basse est aussi phénoménale.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BM60B Système audio sans fil multiroom
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BM60B Système audio sans fil multiroom
Mona76
29/12/2016
Deutschland
Toller Sound und Anlage für einen tollen Preis
Die Anlage gibt einen tollen Sound ab und ist einfach mit den IZZY-Lautsprecher-Boxen zu verbinden. Kein lästiges Rumfummeln und Kabelverlegung mehr. Mit Bluetooth geht es auch einfach wunderbar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
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Raini
21/10/2016
Österreich
Comprador verificado
Dieses Produkt ist gewaltig!!
Sehr gutes preis Leistung Verhältnis!Super Design!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
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