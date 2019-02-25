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Descatalogado

Microcadena inalámbrica multihabitación

BM60B/10

3.9

| (15) Reseñas

Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

El sistema musical Philips izzy reproduce música a través de Bluetooth, CD/USB y FM. Con solo pulsar un botón la música de smartphones, CD/USB y emisoras de radio se reproducirá simultáneamente en los altavoces izzy de cualquier habitación. Además, cuenta con una configuración sencilla sin router, contraseña ni aplicaciones.

Ver todos los beneficios

Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • con MULTIPAIR

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Transmite toda tu música a través izzylink™

Transmite toda tu música a través izzylink™

izzylink™ amplía todas las fuentes de música, además de las aplicaciones de música o radio de smartphones, tabletas u ordenadores, de forma inalámbrica a cada habitación.

Un toque para configurar izzylink™, sin router, sin contraseña ni aplicaciones

Un toque para configurar izzylink™, sin router, sin contraseña ni aplicaciones

No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repite la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

15

Reseñas

2

25/02/2019

België

België

The best ever

Au simple toucher du téléphone, la musique est entendue dans toute la maison, Youtube, la radio ou la télévision sont entendus avec une qualité et une fidélité incroyables. La basse est aussi phénoménale.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BM60B Système audio sans fil multiroom

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BM60B Système audio sans fil multiroom

29/12/2016

Deutschland

Deutschland

Toller Sound und Anlage für einen tollen Preis

Die Anlage gibt einen tollen Sound ab und ist einfach mit den IZZY-Lautsprecher-Boxen zu verbinden. Kein lästiges Rumfummeln und Kabelverlegung mehr. Mit Bluetooth geht es auch einfach wunderbar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

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Esta reseña se realizó para BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

21/10/2016

Österreich

Österreich

Comprador verificado

Dieses Produkt ist gewaltig!!

Sehr gutes preis Leistung Verhältnis!Super Design!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

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Esta reseña se realizó para BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

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