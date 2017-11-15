Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
BM6B/10
Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones
El altavoz portátil Philips Izzy BM6 reproduce música de forma inalámbrica mediante Bluetooth. Su diseño a prueba de salpicaduras permite llevarlo al baño, la cocina o el exterior. Empieza con uno y añade más para reproducir tu música en varias habitaciones. Es fácil de configurar y no requiere router, contraseña ni aplicaciones.
Bluetooth®
A prueba de salpicaduras
Batería recargable
izzylink™ para multiroom
Empareja dos dispositivos inteligentes a la vez para poder transmitir música desde donde desees, sin necesidad de anular el emparejamiento y volver a establecerlo. Para reproducir una canción en un dispositivo diferente, primero páusala en el dispositivo inicial y, a continuación, vuelve a pulsar el botón de reproducción en el otro dispositivo para continuar en él. Resulta ideal para compartir música con los amigos, poner música en las fiestas o simplemente reproducir canciones almacenadas en diversos dispositivos. Deja que tus familiares y amigos emparejen sus dispositivos al mismo tiempo para intercambiar música fácilmente.
Equipado con dos controladores de rango completo de 2", junto con dos radiadores pasivos opuestos, el Philips izzy BM6 ofrece un sonido claro y equilibrado.
En cada grupo izzylink™, cualquier altavoz individual puede ser el principal y transmitir música a los demás. Cuando quieras tomar la iniciativa para compartir tu propia música, pulsa el botón Bluetooth del altavoz de tu habitación y comparte la música de tu dispositivo de manera instantánea. Otros altavoces del mismo grupo izzylink™ reproducirán la misma música sincronizada y al mismo tiempo. Compartir música con los otros altavoces es así de sencillo.
3.9
de 4
9
Reseñas
CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
Sounds great on its own and even better when paired with another Izzy link product. It is completely portable and had great battery life.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM6B wireless multiroom portable speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM6B wireless multiroom portable speaker
Rob62
09/10/2017
België
MOOI GELUID
[Employee of philipsglobal] gebruikersvriendelijk, mooi afgewerkt, handig om overal in huis te plaatsen waar je graag naar muziek luistert.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
lefty
03/11/2016
Suisse
tres utile pour la deplacer partout dans la maison.
simple d'utilisation,son impressionnant pour sa petite taille. Desingn tres beau. performance de la batterie tres bien.Le seul point negatif que je pourrais dire sur cette article, c'est qu'il manque un bouton pour pouvoir passer de musique quand elle est accouplé en izzylink a la chaine hifi. Sinon magnifique.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil