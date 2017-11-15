ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal

Descatalogado

izzyaltavoz portátil inalámbrico multiroom

BM6B/10

3.9

| (9) Reseñas

Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

El altavoz portátil Philips Izzy BM6 reproduce música de forma inalámbrica mediante Bluetooth. Su diseño a prueba de salpicaduras permite llevarlo al baño, la cocina o el exterior. Empieza con uno y añade más para reproducir tu música en varias habitaciones. Es fácil de configurar y no requiere router, contraseña ni aplicaciones.

Ver todos los beneficios

Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones

  • Bluetooth®

  • A prueba de salpicaduras

  • Batería recargable

  • izzylink™ para multiroom

Cambia de música al instante entre 2 dispositivos con MULTIPAIR

Empareja dos dispositivos inteligentes a la vez para poder transmitir música desde donde desees, sin necesidad de anular el emparejamiento y volver a establecerlo. Para reproducir una canción en un dispositivo diferente, primero páusala en el dispositivo inicial y, a continuación, vuelve a pulsar el botón de reproducción en el otro dispositivo para continuar en él. Resulta ideal para compartir música con los amigos, poner música en las fiestas o simplemente reproducir canciones almacenadas en diversos dispositivos. Deja que tus familiares y amigos emparejen sus dispositivos al mismo tiempo para intercambiar música fácilmente.

Dos controladores de altavoz y radiadores pasivos para un sonido envolvente

Dos controladores de altavoz y radiadores pasivos para un sonido envolvente

Equipado con dos controladores de rango completo de 2", junto con dos radiadores pasivos opuestos, el Philips izzy BM6 ofrece un sonido claro y equilibrado.

Cambia el altavoz principal del grupo con solo toque

Cambia el altavoz principal del grupo con solo toque

En cada grupo izzylink™, cualquier altavoz individual puede ser el principal y transmitir música a los demás. Cuando quieras tomar la iniciativa para compartir tu propia música, pulsa el botón Bluetooth del altavoz de tu habitación y comparte la música de tu dispositivo de manera instantánea. Otros altavoces del mismo grupo izzylink™ reproducirán la misma música sincronizada y al mismo tiempo. Compartir música con los otros altavoces es así de sencillo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

9

Reseñas

15/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Sounds great on its own and even better when paired with another Izzy link product. It is completely portable and had great battery life.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM6B wireless multiroom portable speaker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM6B wireless multiroom portable speaker

09/10/2017

België

België

MOOI GELUID

[Employee of philipsglobal] gebruikersvriendelijk, mooi afgewerkt, handig om overal in huis te plaatsen waar je graag naar muziek luistert.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM6B draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

03/11/2016

Suisse

Suisse

tres utile pour la deplacer partout dans la maison.

simple d'utilisation,son impressionnant pour sa petite taille. Desingn tres beau. performance de la batterie tres bien.Le seul point negatif que je pourrais dire sur cette article, c'est qu'il manque un bouton pour pouvoir passer de musique quand elle est accouplé en izzylink a la chaine hifi. Sinon magnifique.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para izzy BM6B Enceinte portable Multiroom sans fil

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.