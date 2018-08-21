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Descatalogado
BM7B/10
Un solo toque para reproducir música en todas las habitaciones
El altavoz inalámbrico multiroom Philips Izzy BM7 reproduce música de forma inalámbrica mediante Bluetooth. Con solo tocar un botón, podrás reproducir música con hasta cinco altavoces Izzy en cada habitación al mismo tiempo y sin esfuerzo. Es fácil de configurar y no requiere router, contraseña ni aplicaciones.
Bluetooth®
30W RMS de potencia
NFC
izzylink™ para multiroom
El altavoz Philips Izzy te permite transmitir tu música favorita desde el teléfono, la tableta o el ordenador, sin importar qué aplicación de música o radio utilices.
izzylink™ es una tecnología inalámbrica que utiliza el estándar IEEE 802.11n para permitir la conexión de varios altavoces a una red inalámbrica. La red conecta hasta cinco altavoces sin necesidad de configurar un router, una contraseña Wi-Fi o una aplicación de dispositivo móvil inteligente. Puedes agregar altavoces izzy a la red de manera sencilla para disfrutar de la reproducción de música en habitaciones distintas al mismo tiempo. Cada altavoz puede alternar, con un solo toque, entre el modo único para el uso individual y el modo de grupo para reproducir música en varias habitaciones.
No se necesita ningún router, contraseña ni aplicación para realizar la configuración. Solo es necesario mantener pulsado el botón "GROUP" en los dos altavoces para configurarlos por primera vez. Repite la operación para agregar un tercer, cuarto y quinto altavoz. Cada vez que mantengas pulsado el botón "Group" se agregará un nuevo altavoz. La reproducción de música en varias habitaciones nunca había sido tan fácil. Cuando la operación haya terminado, la red izzylink™ se almacenará, incluso cuando el altavoz esté desconectado.
3.5
de 4
13
Reseñas
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Brilliant sound from Izzy
Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This would be suitable for a large room. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM7B wireless multiroom speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM7B wireless multiroom speaker
Falstaff13
30/11/2017
France
Excellent
Excellent produit, tres bien concu par rapport a l'équivalent chez les entreprises concurrentes. Un produit à recommander.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM7B Enceinte Multiroom sans fil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM7B Enceinte Multiroom sans fil
spiekus
01/05/2017
Deutschland
Ein Lautsprecher wie für mich gemacht!
Der Lautsprecher entspricht genau meinen Erwartungen. Immer gut, wenn man weiß was man will und sich vorher informiert. Dieses Gerät passt in Größe und Ausstattung genau in mein Konzept. Die hohe Qualität und der überzeugende Klang beeindrucken mich. Ich habe mehrere Bluetooth-Lautsprecher, die ich unterschiedlich nutze. Diesen nutze ich in meinem 30 m² Wohnzimmer mit Smartphone oder Notebook. Musik oder TV-Film Wiedergabe einfach nur gut. Für mich, der Beste seiner Art!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher