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Descatalogado
CE600BT/12
Experimenta la música en directo con vídeo en el coche
El nuevo Philips CE600BT te ofrece todas las funciones clave que necesitas para disfrutar de calidad de audio y vídeo en el coche, como una pantalla WVGA de 17,3 cm para una visualización perfecta y DSP avanzado con DAC de 24 bits para un sonido nítido.
17,3 cm (6,8") WVGA
DSP
Navegación y reproducción inalámbricas
Sistema AV para automóvil CarStudio de Philips con pantalla de alta resolución con panel LCD WVGA (800 x 480 píxeles). Clara y brillante, la pantalla proporciona una imagen nítida de la pequeña interfaz de usuario y de la reproducción de vídeo desde varias fuentes multimedia. También es perfecta para visualizar secuencias de diapositivas con tus fotos favoritas. Incorpora una selección con diferentes fondos y temas de color, lo que te permite crear un ambiente inigualable en tu coche.
La nueva interfaz de carga universal USB de Philips proporciona 1 amperio de corriente a los dispositivos inteligentes, suficiente para cargar la batería y proporcionarle alimentación para un uso intensivo. El protocolo de software también se diseñó para ofrecer una compatibilidad universal con prácticamente todos los smartphones disponibles en el mercado e inicia el proceso de carga instantáneamente al conectar el cable USB.
2.3
de 4
3
Reseñas
rafalvaro
25/04/2018
España
CE600BT
Hola buenas tardes, compré ayer el CE600BT pero cuando pongo la fecha de hoy me dice que es martes 25 de abril, va con un día de retraso e incluso hoy en la mañana todavía estaba la fecha de hoy, sabéis como solucionar este problema? Gracias por vuestra atención
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
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PedroRF
18/06/2017
España
Si pero tinen que mejorar el software
La única dificultada que le veo de momento y es muy importante es no poder ver en la pantalla la persona que te llama por teléfono. Lo demás es llevadero, pero ese detalle para mi es importante.
Sí, recomiendo este producto
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Ivan1981
26/07/2020
España
Falla alguna opcion como el bt
Lo compre por precio pero me decepciono alguna de sus funciones y sobre todo que algunas de ellas no funcionaban bien. Esperando que me den uno nuevo. Y espero que se ha asi y vaya bien.
Ventajas
Modelo muy guapo
Contras
Para el precio le faltan opciones como la opcion de espejo para poder ver tu movil android en la pantalla y asi tambien visualizar el google maps.
Esta reseña se realizó para CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
Fecha de uso 2019-06-26
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