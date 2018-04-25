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Descatalogado

Sistemas de vídeo para el coche

CE600BT/12

2.3

| (3) Reseñas

Experimenta la música en directo con vídeo en el coche

El nuevo Philips CE600BT te ofrece todas las funciones clave que necesitas para disfrutar de calidad de audio y vídeo en el coche, como una pantalla WVGA de 17,3 cm para una visualización perfecta y DSP avanzado con DAC de 24 bits para un sonido nítido.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Experimenta la música en directo con vídeo en el coche

  • 17,3 cm (6,8") WVGA

  • DSP

  • Navegación y reproducción inalámbricas

Pantalla de alta resolución con panel LCD WVGA

Sistema AV para automóvil CarStudio de Philips con pantalla de alta resolución con panel LCD WVGA (800 x 480 píxeles). Clara y brillante, la pantalla proporciona una imagen nítida de la pequeña interfaz de usuario y de la reproducción de vídeo desde varias fuentes multimedia. También es perfecta para visualizar secuencias de diapositivas con tus fotos favoritas. Incorpora una selección con diferentes fondos y temas de color, lo que te permite crear un ambiente inigualable en tu coche.

DSP para un audio de gran nitidez

DSP para un audio de gran nitidez

Ranura USB para reproducción de música y carga rápida

Ranura USB para reproducción de música y carga rápida

La nueva interfaz de carga universal USB de Philips proporciona 1 amperio de corriente a los dispositivos inteligentes, suficiente para cargar la batería y proporcionarle alimentación para un uso intensivo. El protocolo de software también se diseñó para ofrecer una compatibilidad universal con prácticamente todos los smartphones disponibles en el mercado e inicia el proceso de carga instantáneamente al conectar el cable USB.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 4

3

Reseñas

5
3

25/04/2018

España

España

CE600BT

Hola buenas tardes, compré ayer el CE600BT pero cuando pongo la fecha de hoy me dice que es martes 25 de abril, va con un día de retraso e incluso hoy en la mañana todavía estaba la fecha de hoy, sabéis como solucionar este problema? Gracias por vuestra atención

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CE600BT Sistemas de vídeo para el coche

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Esta reseña se realizó para CE600BT Sistemas de vídeo para el coche

18/06/2017

España

España

Si pero tinen que mejorar el software

La única dificultada que le veo de momento y es muy importante es no poder ver en la pantalla la persona que te llama por teléfono. Lo demás es llevadero, pero ese detalle para mi es importante.

Sí, recomiendo este producto

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26/07/2020

España

España

Falla alguna opcion como el bt

Lo compre por precio pero me decepciono alguna de sus funciones y sobre todo que algunas de ellas no funcionaban bien. Esperando que me den uno nuevo. Y espero que se ha asi y vaya bien.

Ventajas

Modelo muy guapo

Contras

Para el precio le faltan opciones como la opcion de espejo para poder ver tu movil android en la pantalla y asi tambien visualizar el google maps.

Esta reseña se realizó para CE600BT Sistemas de vídeo para el coche

Fecha de uso 2019-06-26

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