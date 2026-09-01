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CarStudioSistema de audio para el coche

CEM2101/10

Disfruta de música en directo en el coche

El CEM2101 de Philips te permite disfrutar perfectamente de la música de varias fuentes como CD, USB y reproductores de MP3 portátiles en el coche. Dispone de panel frontal extraíble antirrobo para mayor seguridad y protección contra los golpes para disfrutar de la música de forma fluida en la carretera.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Disfruta de música en directo en el coche

  • CD

  • USB

El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente

El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente

Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.

USB directo para reproducción en MP3 y WMA

USB directo para reproducción en MP3 y WMA

Con el modo USB directo, simplemente enchufá tu dispositivo USB en el puerto USB de tu dispositivo Philips y reproducí tu música digital directamente desde tu dispositivo Philips.

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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