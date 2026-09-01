Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
CEM2101/10
Disfruta de música en directo en el coche
El CEM2101 de Philips te permite disfrutar perfectamente de la música de varias fuentes como CD, USB y reproductores de MP3 portátiles en el coche. Dispone de panel frontal extraíble antirrobo para mayor seguridad y protección contra los golpes para disfrutar de la música de forma fluida en la carretera.
CD
USB
Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.
Con el modo USB directo, simplemente enchufá tu dispositivo USB en el puerto USB de tu dispositivo Philips y reproducí tu música digital directamente desde tu dispositivo Philips.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones