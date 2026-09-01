Disfruta de música en directo en el coche

El CEM2101 de Philips te permite disfrutar perfectamente de la música de varias fuentes como CD, USB y reproductores de MP3 portátiles en el coche. Dispone de panel frontal extraíble antirrobo para mayor seguridad y protección contra los golpes para disfrutar de la música de forma fluida en la carretera.