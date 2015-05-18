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Descatalogado
Disfruta de música en directo en el coche
Disfruta en tu coche de la música en varias fuentes gracias al CEM2220BT de Philips. Sigue escuchando tu música y recibiendo llamadas importantes en tu móvil gracias al receptor Bluetooth® incorporado. Además, dispone de paneles frontales extraíbles antirrobo para mayor seguridad.
Bluetooth
USB
CD
LCD de alto contraste
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.8
de 4
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
cARLI
18/05/2015
España
Muy buena calidad precio.
Este producto posee unas características excelentes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche
DavidSamber
01/12/2013
España
Muy buena radio
Me acabo de.comprar la radio y he de decir que es excelente. Se escucha muy bien y estéticamente en una gozada con materiales de buena calidad. Por la noche la luz es muy bonita. Como puntos negativos destacaría quizás que el lector de cd es un poco lento leyendo y que el Bluetooth retransmite las conversaciones con el manos libres con un poco de retraso y se hace raro. Eso si, lleva micrófono incorporado por lo que os ahorrareis esa parte.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2220BT Car audio system
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2220BT Car audio system
Florius
08/10/2016
France
bon produit
Bon autoradio, bonne qualité de son avec de bon réglage prédéfinie. Mode Basse Boost efficace, mode max trop efficace accoupler au basse boost mais avec un caisson ça va. Je n'est pas encore pue tester la commande au volant car je n'est pas trouver d'adaptateur encore.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture