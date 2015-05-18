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        Descatalogado

        CarStudioSistema de audio para el coche

        CEM2220BT/10

        3.8

        | (5) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

        Disfruta de música en directo en el coche

        Disfruta en tu coche de la música en varias fuentes gracias al CEM2220BT de Philips. Sigue escuchando tu música y recibiendo llamadas importantes en tu móvil gracias al receptor Bluetooth® incorporado. Además, dispone de paneles frontales extraíbles antirrobo para mayor seguridad.

        Ver todos los beneficios

        Obsesionados por el sonido

        Disfruta de música en directo en el coche

        • Bluetooth

        • USB

        • CD

        Salida de audio para amplificadores adicionales

        LCD de alto contraste para una calidad de imagen perfecta

        LCD de alto contraste

        Panel frontal desmontable con sistema antirrobos para más seguridad

        Panel frontal desmontable con sistema antirrobos para más seguridad

        Especificaciones técnicas

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        Opiniones

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        3.8

        de 4

        5

        Reseñas

        80%

        ha recomendado este producto

        3
        1

        18/05/2015

        España

        España

        Muy buena calidad precio.

        Este producto posee unas características excelentes

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2220BT Sistema de audio para el coche

        01/12/2013

        España

        España

        Muy buena radio

        Me acabo de.comprar la radio y he de decir que es excelente. Se escucha muy bien y estéticamente en una gozada con materiales de buena calidad. Por la noche la luz es muy bonita. Como puntos negativos destacaría quizás que el lector de cd es un poco lento leyendo y que el Bluetooth retransmite las conversaciones con el manos libres con un poco de retraso y se hace raro. Eso si, lleva micrófono incorporado por lo que os ahorrareis esa parte.

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2220BT Car audio system

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2220BT Car audio system

        08/10/2016

        France

        France

        bon produit

        Bon autoradio, bonne qualité de son avec de bon réglage prédéfinie. Mode Basse Boost efficace, mode max trop efficace accoupler au basse boost mais avec un caisson ça va. Je n'est pas encore pue tester la commande au volant car je n'est pas trouver d'adaptateur encore.

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2220BT Système audio pour voiture

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        • Acceso anticipado a las rebajas
        • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.