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Descatalogado
DLC5206V/00
Cable trenzado de USB-A a Lightning de alta calidad
Cable de alta calidad de 2 metros de largo para ofrecerte mayor flexibilidad mientras cargas tu iPhone o iPad
Sincronización y carga
2 m
Cable trenzado negro
Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps
Algunas veces un cable más largo es justo lo que necesitas para conseguir un mejor acceso y una comodidad añadida
Opiniones