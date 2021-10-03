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Descatalogado

Hub USB-C

DLK5527C/00

Hub USB-C 3.1 que se amplía a minihub de 4 puertos

Un versátil USB-C 3.1 que se amplía a 4 puertos: incluye tres puertos de carga USB-A 3.0 y uno USB-C.

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Hub USB-C 3.1 que se amplía a minihub de 4 puertos

  • USB 3.1 tipo C

  • USB 3.0

Admite transferencia de datos USB 3.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.

USB 3.0 es compatible con versiones anteriores

Admite transmisión USB 3.0 de super velocidad de 5 Gbps, compatible con velocidad de transferencia USB 2.0 de 480 Mbps.

Especificaciones técnicas

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