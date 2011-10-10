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Viaja con estilo con tu iPad
Viaja con estilo gracias a la funda tipo folio de piel sintética acolchada con un cuerpo y un cierre reforzados que se convierten fácilmente en un soporte para una visualización de manos libres. En su interior, el suave forro y el soporte integrado protegen tu iPad mientras te desplazas.
para iPad
La funda tipo folio protege completamente el dispositivo, con una cubierta que se abre fácilmente para proporcionar un cómodo acceso a lo que necesitas.
Esta funda está hecha con una atractiva y duradera imitación de piel que protege el dispositivo con estilo.
Transporta tu dispositivo en la funda para una protección allí donde estés, o bien utilízala como una capa adicional de protección dentro de tu bolso o mochila.