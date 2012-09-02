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Descatalogado
Funda para iPad fácil de transportar
Lleva tu iPad fácilmente a cualquier parte con nuestra elegante funda tipo carpeta de tres capas. Su elegante diseño de capas dispone de espuma Aircell para absorber los golpes y una estructura moldeada para obtener una solidez adicional. El interior sin pelusa evita los arañazos y limpia tu dispositivo.
para iPad 2
Esta funda está diseñada para proteger tu dispositivo con estilo.
Esta funda está diseñada para ofrecer la máxima protección en un mínimo espacio, por lo que puedes transportar fácilmente el dispositivo en tu bolso o mochila para que esté siempre protegido.
El diseño cómodo y elegante se adapta a cualquier lugar, va a cualquier parte.