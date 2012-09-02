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Descatalogado

Elegante funda tipo carpeta

DLN1762/10

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Funda para iPad fácil de transportar

Lleva tu iPad fácilmente a cualquier parte con nuestra elegante funda tipo carpeta de tres capas. Su elegante diseño de capas dispone de espuma Aircell para absorber los golpes y una estructura moldeada para obtener una solidez adicional. El interior sin pelusa evita los arañazos y limpia tu dispositivo.

Ver todos los beneficios

con tres capas de protección

Funda para iPad fácil de transportar

  • para iPad 2

Diseño sencillo y elegante

Esta funda está diseñada para proteger tu dispositivo con estilo.

Diseño compacto que permite transportarlo fácilmente

Esta funda está diseñada para ofrecer la máxima protección en un mínimo espacio, por lo que puedes transportar fácilmente el dispositivo en tu bolso o mochila para que esté siempre protegido.

Diseño cómodo y elegante

El diseño cómodo y elegante se adapta a cualquier lugar, va a cualquier parte.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 596.3 kB
  • 29 November 2023

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