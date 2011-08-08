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Descatalogado

Funda de caballete acolchada

DLN1765/10

Funda avanzada con estructura acolchada

Esta funda reforzada, que cuenta con la última tecnología en protección y funcionalidad, está acolchada de manera que también funciona como un soporte para manos libres con varios ángulos de visión, tanto en posición vertical como horizontal. La fina funda interior se puede extraer para una protección más compacta durante el transporte.

Ver todos los beneficios

que se convierte en un soporte de dos direcciones

Funda avanzada con estructura acolchada

  • para iPad 2

Cambia entre el modo horizontal y vertical para una visualización versátil

La funda interna extraíble se puede establecer en modo vertical u horizontal para una visualización manos libres más versátil.

Cuerpo acolchado para proteger la pantalla frontal

Esta funda cuenta con un cuerpo acolchado de felpa diseñado especialmente para proteger la frágil pantalla frontal del dispositivo.

Diseñada para permitir varios ángulos de visualización

El acolchamiento interno de la funda cuenta con sutiles protuberancias que ofrecen múltiples opciones para obtener el ángulo de visualización idóneo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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