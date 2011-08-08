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Descatalogado
DLN1765/10
Funda avanzada con estructura acolchada
Esta funda reforzada, que cuenta con la última tecnología en protección y funcionalidad, está acolchada de manera que también funciona como un soporte para manos libres con varios ángulos de visión, tanto en posición vertical como horizontal. La fina funda interior se puede extraer para una protección más compacta durante el transporte.
para iPad 2
La funda interna extraíble se puede establecer en modo vertical u horizontal para una visualización manos libres más versátil.
Esta funda cuenta con un cuerpo acolchado de felpa diseñado especialmente para proteger la frágil pantalla frontal del dispositivo.
El acolchamiento interno de la funda cuenta con sutiles protuberancias que ofrecen múltiples opciones para obtener el ángulo de visualización idóneo.
Opiniones