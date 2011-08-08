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Descatalogado
DLN1769/10
Protección con sujeción y comodidad para los desplazamientos
Comodidad durante los desplazamientos. Fabricada con nylon resistente con un interior suave, la funda compacta protege por sí sola o bien la puedes meter en tu bolso. La banda ajustable no sólo es cómoda, también se puede sujetar en el reposacabezas para la visualización en el coche.
para iPad y iPad 2
Esta funda está hecha de nylon atractivo y duradero que protege el dispositivo con estilo.
Transporta tu dispositivo en la funda para una protección allí donde estés, o bien utilízala como una capa adicional de protección dentro de tu bolso o mochila.
El bolsillo interior expansible es útil para guardar el carné de identidad, las monedas o las llaves y está protegido con una fina cremallera.
Opiniones