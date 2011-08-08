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Descatalogado

Funda de transporte

DLN1769/10

Protección con sujeción y comodidad para los desplazamientos

Comodidad durante los desplazamientos. Fabricada con nylon resistente con un interior suave, la funda compacta protege por sí sola o bien la puedes meter en tu bolso. La banda ajustable no sólo es cómoda, también se puede sujetar en el reposacabezas para la visualización en el coche.

Ver todos los beneficios

con uso multifuncional

Protección con sujeción y comodidad para los desplazamientos

  • para iPad y iPad 2

Moderno exterior de nylon

Esta funda está hecha de nylon atractivo y duradero que protege el dispositivo con estilo.

Puedes utilizar sólo la funda de transporte o meterla en tu mochila

Transporta tu dispositivo en la funda para una protección allí donde estés, o bien utilízala como una capa adicional de protección dentro de tu bolso o mochila.

Bolsillo interior expansible con cremallera para el carné de identidad, las llaves o las monedas.

El bolsillo interior expansible es útil para guardar el carné de identidad, las monedas o las llaves y está protegido con una fina cremallera.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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