Protección con sujeción y comodidad para los desplazamientos

Comodidad durante los desplazamientos. Fabricada con nylon resistente con un interior suave, la funda compacta protege por sí sola o bien la puedes meter en tu bolso. La banda ajustable no sólo es cómoda, también se puede sujetar en el reposacabezas para la visualización en el coche.