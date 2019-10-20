Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
DLP2520/00
Cargador USB doble para el coche
Permite cargar el teléfono y la tablet a toda velocidad al mismo tiempo para disponer de la máxima potencia en poco tiempo en el coche. La protección inteligente evita daños en los dispositivos de mayor valor. Potencia total de 3,1 A con salida máxima de 15,5 W.
2 puertos de carga USB
2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo
El cargador compacto se enchufa en la toma de 12 V del coche y se conecta a tu dispositivo para realizar una carga fácil y cómoda en la carretera.
Opiniones