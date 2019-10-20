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Descatalogado
DLP2521L/00
Cargador para coches con 1 puerto C y 1 puerto A
Permite cargar los dispositivos iPhone más recientes con el puerto USB-C compatible con PD para optimizar la potencia de carga y minimizar el tiempo de carga. También puedes usar el puerto USB-A para cargar otros dispositivos a la vez. Incluye un cable de C a Lightning de 1 metro.
Puertos de carga USB A y USB-C
Suministro de energía
Carcasa metálica
2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo
Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, sobrevoltaje, y sobrecorriente
USB-C es el conector de carga más reciente que se utiliza en dispositivos portátiles como teléfonos celulares, tablets y cámaras para exteriores. El suministro de energía es un estándar USB para suministrar alimentación y define el estándar de suministro de 15 W, 27 W, 45 W y hasta 100 W.
Opiniones