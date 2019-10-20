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Descatalogado

Cargador coche

DLP2521/00

Cargador para coches con 1 puerto C y 1 puerto A

Permite cargar los dispositivos más recientes con el puerto USB-C compatible con PD para optimizar la potencia de carga y minimizar el tiempo de carga. También puedes usar el puerto USB-A para cargar otros dispositivos a la vez.

Ver todos los beneficios

Salida de 36 W con suministro de energía

Cargador para coches con 1 puerto C y 1 puerto A

  • Puertos de carga USB A y USB-C

  • Suministro de energía

  • Carcasa metálica

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobrevoltaje y sobrecorriente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, sobrevoltaje, y sobrecorriente

Puerto USB-C con suministro de energía

USB-C es el conector de carga más reciente que se utiliza en dispositivos portátiles como teléfonos celulares, tablets y cámaras para exteriores. El suministro de energía es un estándar USB para suministrar alimentación y define el estándar de suministro de 15 W, 27 W, 45 W y hasta 100 W.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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