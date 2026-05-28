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Kit de repuestos para SteamCleaner Multi
Descatalogado
Asistencia
FC8055/01
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Kit de repuestos listo para usar con dos almohadillas de microfibra lavables y duraderas. Sustituir cada 2 meses para optimizar los resultados de limpieza.
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