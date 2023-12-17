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FM02SM140B/00
Fácil de usar y conectar
Dispositivo Plug & Play fácil de usar. La unidad SSD interna de Philips SATA III de 2,5'' permite almacenar y compartir archivos, fotos y música de manera fácil y económica.
2 TB
Unidad de estado sólido
La alta velocidad a la que se transfieren los datos de las unidades de estado sólido Philips permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
Opiniones