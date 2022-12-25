Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
FM02SS030P/00
Fácil de usar
Sencillo dispositivo Plug-and-play. La unidad SSD de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
2 TB
Unidad en estado sólido
La alta velocidad a la que se transfieren los datos de las unidades de estado sólido Philips permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.
La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
Opiniones