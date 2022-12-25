ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del embalaje
  • Fotografía del embalaje

SSD

FM02SS030P/00

Fácil de usar

Sencillo dispositivo Plug-and-play. La unidad SSD de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

Ver todos los beneficios

Intercambia archivos rápidamente

Fácil de usar

  • 2 TB

  • Unidad en estado sólido

SSD de ultrarrápida transferencia de datos

La alta velocidad a la que se transfieren los datos de las unidades de estado sólido Philips permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

Embalaje cómodo y fácil de abrir

Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.

Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.