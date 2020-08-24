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        Descatalogado

        Unidad flash USB

        FM32FD170D/00

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición MOTION de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos rápidamente

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        • 32 GB

        • Edición Motion 2.0

        • 2 unidades

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

        Embalaje cómodo y fácil de abrir

        Las marcas y el troquelado del embalaje te muestran la mejor forma de abrirlo y de acceder a la memoria USB sin complicaciones.

        Diseño colorido y moderno

        Elige tu color favorito: rosa gelatina, púrpura ultravioleta, verde absenta o azul eléctrico, y haz que tus tareas diarias de almacenar y compartir datos resulten más divertidas.

        Especificaciones técnicas

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