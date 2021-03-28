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Humidificador Serie 2000Filtro de humidificación

FY2401/30

4.7

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Filtro de humidificación original para la serie 2000

El filtro de humidificación original de Philips se adapta perfectamente al aparato para garantizar un alto rendimiento constante. Utiliza la tecnología NanoCloud para emitir una neblina invisible y humidificar el aire con hasta un 99 % menos de bacterias (1).

Ver todos los beneficios

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Tecnología NanoCloud con humidificación higiénica

Filtro de humidificación original para la serie 2000

  • Compatible con la serie 2000

  • Contenido de la caja: 1 filtro

  • Vida útil de 6 meses

  • Filtro de Philips original

Compatible con humidificadores serie 2000 de Philips

Compatible con humidificadores serie 2000 de Philips

Filtros de repuesto para humidificadores Philips serie 2000 HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813 y HU4814. Puedes encontrar el modelo de tu humidificador en la parte inferior del dispositivo.

Filtros con gran vida útil de hasta 6 meses

Filtros con gran vida útil de hasta 6 meses

Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro durante un máximo de 6 meses(1), lo que reduce las complicaciones y los costes

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

28/03/2021

Suisse

Suisse

Comprador verificado

sehr gute Filter

Wir haben 3 Luftbefeuchter und brauchen dafür diese Filter! Sie sind sehr gut und vorallem die neue Farbe ist tiptop!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement

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16/01/2021

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Philips Luftbefeuchter

Der Luftbefeuchter funktioniert einwandfrei, allerdings ist es unerlässlich die runde Filtermatte von Zeit zu Zeit auszutauschen insbesondere dann wenn die Matte ihre Form verliert.

Sí, recomiendo este producto

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01/02/2021

Deutschland

Deutschland

Guter Luftbefeuchter für max. 30-35m2

Gekauft wegen sehr trockener Raumluft ( ca.25% ) durch Fußbodenheizung, für größere Räume reicht die Leistung nicht aus ( ca. 270ml/h)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement

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Avisos legales

  1. (1) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.

  2. (2) En comparación con los módulos de humidificación ultrasónica estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un laboratorio independiente.