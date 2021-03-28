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Filtro de humidificación original para la serie 2000
El filtro de humidificación original de Philips se adapta perfectamente al aparato para garantizar un alto rendimiento constante. Utiliza la tecnología NanoCloud para emitir una neblina invisible y humidificar el aire con hasta un 99 % menos de bacterias (1).
HU4803/01R1
HU4813/10R1
HU4811/10R1
HU4814/10R1
HU4811/10
HU4813/10
HU4803/01
Compatible con la serie 2000
Contenido de la caja: 1 filtro
Vida útil de 6 meses
Filtro de Philips original
Filtros de repuesto para humidificadores Philips serie 2000 HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813 y HU4814. Puedes encontrar el modelo de tu humidificador en la parte inferior del dispositivo.
Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro durante un máximo de 6 meses(1), lo que reduce las complicaciones y los costes
El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.7
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Fraenzis
28/03/2021
Suisse
Comprador verificado
sehr gute Filter
Wir haben 3 Luftbefeuchter und brauchen dafür diese Filter! Sie sind sehr gut und vorallem die neue Farbe ist tiptop!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
Sí, recomiendo este producto
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Jogi-Bodensee
16/01/2021
Deutschland
Comprador verificado
Philips Luftbefeuchter
Der Luftbefeuchter funktioniert einwandfrei, allerdings ist es unerlässlich die runde Filtermatte von Zeit zu Zeit auszutauschen insbesondere dann wenn die Matte ihre Form verliert.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
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peterneulinde1
01/02/2021
Deutschland
Guter Luftbefeuchter für max. 30-35m2
Gekauft wegen sehr trockener Raumluft ( ca.25% ) durch Fußbodenheizung, für größere Räume reicht die Leistung nicht aus ( ca. 270ml/h)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2401/30 Befeuchtungselement
(1) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.
(2) En comparación con los módulos de humidificación ultrasónica estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un laboratorio independiente.