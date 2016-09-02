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Descatalogado

NIVEAcabezales de afeitado

HS85/44

3.9

| (159) Reseñas

Para una afeitada al ras

Cada año, las hojas de tu afeitadora Philips recorren la altura del Monte Everest... ¡49 veces! Después de tanto trabajo, incluso los mejores materiales pueden perder el filo. Para mantener el mejor desempeño de tu afeitadora, reemplazá los cabezales todos los años.

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Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Sistema Flex Tracker

Sistema Flex Tracker

El sistema Flex Tracker sigue automáticamente los contornos del rostro y le ayuda a proteger su piel de las irritaciones.

Anillos deslizantes

Anillos deslizantes

Los cabezales de afeitado disponen de exclusivos anillos deslizantes que facilitan el suave deslizamiento de la afeitadora sobre el rostro.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

159

Reseñas

02/09/2016

España

España

Una pena que no haya cuchillas de repuesto

La maquinilla es excelente. Pero no hay repuesto para las cuchillas :(

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS85/60 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS85/60 shaving heads

05/06/2013

España

España

hola este producto es innovador de excelentes resultados me encanta

espero que siempre que adpte la idea y pensamiento de comprar productos philis sigan en la misma linea

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS85/60 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS85/60 shaving heads

04/01/2012

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS85/60 shaving heads

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