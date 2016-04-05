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  • Afeitado suave, piel sana
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  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana
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  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana

NIVEAAfeitadora NIVEA FOR MEN

HS8060/24

4
| (48) Reseñas | 81% ha recomendado este producto
Afeitado suave, piel sana
La loción NIVEA FOR MEN se aplica directamente sobre la piel para conseguir un afeitado hidratante y suave. La fórmula de la loción está enriquecida con vitaminas y camomila para acondicionar su piel y dejarla con un aspecto saludable
Ver todos los beneficios
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Sistema aplicador de loción

Afeitado suave, piel sana

  • con soporte de carga y rellenado

Sistema aplicador de loción NIVEA FOR MEN

Sistema aplicador de loción NIVEA FOR MEN

Loción hidratante para el afeitado NIVEA FOR MEN se aplica directamente sobre la piel

Sistema de rellenado del cartucho

Sistema de rellenado del cartucho

Rellene la afeitadora NIVEA FOR MEN de Philips con la loción NIVEA FOR MEN directamente del bote de recarga.

Sistema Flex Tracker

Sistema Flex Tracker

El sistema Flex Tracker sigue automáticamente los contornos del rostro y le ayuda a proteger su piel de las irritaciones.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.0

de 4

48

Reseñas

81%

ha recomendado este producto

05/04/2016

España

España

La mejor afeitadora que he tenido.

Esta afeitadora es la mejor que he tenido. No hay ningún pero. Se limpia con agua, suaviza y apura hasta el extremo. Rapidez y seguridad. No cortes ni rozaduras, ni escoceduras tampoco. Como el primer día, a pesar de los años transcurridos. La recomiendo sin dudarlo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS8060/24 Afeitadora NIVEA FOR MEN

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS8060/24 Afeitadora NIVEA FOR MEN

03/10/2012

España

España

perfecta para afeitar la cabeza

La mejor que he tenido de momento para afeitar la cabeza por completo, al poder hacer presion directa en las cuchillas se apura al maximo. es una pena que ya no este en el mercado, me he tenido que cambiar a braum

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS8060/24 Afeitadora NIVEA FOR MEN

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS8060/24 Afeitadora NIVEA FOR MEN

08/10/2018

Portugal

Portugal

Este produto possui excelentes características

Não se compreende porque é que a Philips não comercializa este produto. É pena. Pois nem as cabeças se encontram no mercado. Tenho quatro máquinas da marca, pois a de melhor desempenho é a que retiraram do mercado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS8060/24 Máquina de barbear NIVEA FOR MEN

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS8060/24 Máquina de barbear NIVEA FOR MEN

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  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 