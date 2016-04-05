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con soporte de carga y rellenado
Loción hidratante para el afeitado NIVEA FOR MEN se aplica directamente sobre la piel
Rellene la afeitadora NIVEA FOR MEN de Philips con la loción NIVEA FOR MEN directamente del bote de recarga.
El sistema Flex Tracker sigue automáticamente los contornos del rostro y le ayuda a proteger su piel de las irritaciones.
4.0
de 4
48
Reseñas
81%
ha recomendado este producto
dlaliena
05/04/2016
España
La mejor afeitadora que he tenido.
Esta afeitadora es la mejor que he tenido. No hay ningún pero. Se limpia con agua, suaviza y apura hasta el extremo. Rapidez y seguridad. No cortes ni rozaduras, ni escoceduras tampoco. Como el primer día, a pesar de los años transcurridos. La recomiendo sin dudarlo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS8060/24 Afeitadora NIVEA FOR MEN
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS8060/24 Afeitadora NIVEA FOR MEN
fjim14
03/10/2012
España
perfecta para afeitar la cabeza
La mejor que he tenido de momento para afeitar la cabeza por completo, al poder hacer presion directa en las cuchillas se apura al maximo. es una pena que ya no este en el mercado, me he tenido que cambiar a braum
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS8060/24 Afeitadora NIVEA FOR MEN
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS8060/24 Afeitadora NIVEA FOR MEN
Car95
08/10/2018
Portugal
Este produto possui excelentes características
Não se compreende porque é que a Philips não comercializa este produto. É pena. Pois nem as cabeças se encontram no mercado. Tenho quatro máquinas da marca, pois a de melhor desempenho é a que retiraram do mercado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS8060/24 Máquina de barbear NIVEA FOR MEN
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HS8060/24 Máquina de barbear NIVEA FOR MEN
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.