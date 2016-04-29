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Philips Sonicare PowerUpCepillo dental eléctrico sónico

HX3120/01

3.5

| (6) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Mejor eliminación de la placa dental*

Diseñado para que sea tan fácil de usar como un cepillo dental manual, pero elimina más placa dental.

Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

*en comparación con un cepillo dental manual

Mejor eliminación de la placa dental*

  • 1 modo

  • 1 cabezal de cepillado

Cabezal con cuello en ángulo para llegar mejor a los molares

Cabezal con cuello en ángulo para llegar mejor a los molares

El exclusivo cabezal con cuello en ángulo de este cabezal de cepillado permite llegar más fácil a los molares y eliminar la placa en zonas difíciles de alcanzar.

Movimiento de cepillado familiar: como un cepillo dental manual

Movimiento de cepillado familiar: como un cepillo dental manual

Movimiento de cepillado familiar y cabezal de cepillado con la forma de un cepillo dental manual, pero con la potencia de limpieza de más de 15 000 movimientos por minuto.

El temporizador de dos minutos ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado

El temporizador de dos minutos ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado

El temporizador de 2 minutos de este cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado por los profesionales

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Opiniones

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3.5

de 4

6

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

5
3
2

29/04/2016

Sverige

Sverige

bra batteri tid

Värt för pengarna, bra batteri tid, helt okej vibration

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerUp HX3120/01 Sonic electric toothbrush

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Esta reseña se realizó para PowerUp HX3120/01 Sonic electric toothbrush

04/06/2015

France

France

Comprador verificado

Bon produit

C'est un très bon produit. Ayant essayé auparavent d'autres brosse à dents électriques, celle ci est super! Le brossage est bien fait et doux, il n'attaque pas les gencives. Elle s'arrete toute seule au bout de 2 min. La recharge est un peu longue et le socle pas très stable.

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Esta reseña se realizó para PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique

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Esta reseña se realizó para PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique

16/04/2013

France

France

Parfait mais déroutant

Utilisateur depuis plus de 15 ans des brosses électriques du concurrent et 'leader mondial', j'étais curieux de tester la proposition de Philips.. Prise en main : c'est une brosse à dents, rien de spécial, ça se charge par induction sur un petit support discret, comme toutes les brosses électriques. Brossage, là c'est SUPER déroutant : - alors que je suis habitué à un système dans lequel la tête de brosse effectue un mouvement -rotatif- de brossage, là PAS DE MOUVEMENT : c'est la tête de brosse tout entière qui vibre, un peu comme si vous aviez scotché votre brosse classique sur un téléphone portable. - les poils de la brosse sont tellement doux et souples qu'on a l'impression de se passer un plumeau miniature dans la bouche. - le timer coupe la brosse après deux minutes d'utilisation : c'est super court, mais on peut relancer le brossage en réappuyant sur le bouton. Efficacité : - Bien que les sensations soient absentes, le brossage est aussi efficace qu'avec une brosse rotative, c'est vraiment surprenant. - En revanche, pour moi qui suis fumeur (FUMER TUE), l'action mécanique n'est pas assez musclée, et j'ai des taches de nicotine qui apparaissent sur les dents en quelques jours (phénomène qui ne se produit pas avec une brosse rotative).. je retire donc une étoile. Avantage / concurrence : Ce système à vibration est vraiment très doux pour les gencives, à l'inverse du système rotatif qui est vraiment agressif à la longue. Testé sur une personne qui n'utilise pas habituellement de brosse électrique, cette brosse n'a provoqué aucun saignement (alors que c'est quasi systématique lors de la première utilisation d'une brosse rotative). En conclusion : Une brosse douce qui réussi à assurer une hygiène parfaite en respectant les gencives : Bravo ! (mais brossage insuffisant pour fumeurs)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 