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Descatalogado
HX9342/02
Dientes más blancos y saludables de por vida
El mejor blanqueamiento en nuestro cepillo Philips Sonicare más elegante. Cámbiate a Sonicare.
5 modos
2 cabezales de cepillado
Elimina hasta 7 veces más placa en las zonas de difícil acceso que un cepillo dental manual.
El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare proporciona una limpieza óptima de las zonas interdentales y la línea de las encías para mejorar la salud de las encías en solo dos semanas.
Este cepillo dental Philips Sonicare blanquea los dientes más del doble que un cepillo dental manual en solo 1 semana. Elimina hasta un 100 % más de manchas para obtener unos dientes más blancos en solo una semana.
4.0
de 4
77
Reseñas
CarlosF
20/03/2017
España
Comprador verificado
Muy superior a cualquier cepillo eléctrico que he tenido hasta ahora
Nada más cogerlo se ve que es diferente. Superior, mejores materiales, vibración más intensa. Es todavía mejor de lo que esperaba. Sus cinco opciones de cepillado, aunque se usen poco, suponen un añadido más que interesante
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9342/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9342/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Afbc
21/04/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Great toothbrush
Looks great, works great, helpful customer services
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9342/02 Sonic electric toothbrush
Fecha de uso 2019-04-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9342/02 Sonic electric toothbrush
Fecha de uso 2019-04-21
Franky8Knife
21/12/2017
United Kingdom
Excellent
One of the best product I have bough in a while!!!! Many thanks. Keep up the good work in producing quality products!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9342/02 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9342/02 Sonic electric toothbrush
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza