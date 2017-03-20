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Descatalogado

Philips Sonicare DiamondCleanCepillo dental eléctrico sónico

HX9342/02

4

| (77) Reseñas

Dientes más blancos y saludables de por vida

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

El mejor cepillo dental eléctrico blanqueador de Sonicare

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  • 5 modos

  • 2 cabezales de cepillado

Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

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Elimina hasta 7 veces más placa en las zonas de difícil acceso que un cepillo dental manual.

Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

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El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare proporciona una limpieza óptima de las zonas interdentales y la línea de las encías para mejorar la salud de las encías en solo dos semanas.

Blanquea los dientes más del doble que un cepillo dental manual

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Este cepillo dental Philips Sonicare blanquea los dientes más del doble que un cepillo dental manual en solo 1 semana. Elimina hasta un 100 % más de manchas para obtener unos dientes más blancos en solo una semana.

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

77

Reseñas

20/03/2017

España

España

Comprador verificado

Muy superior a cualquier cepillo eléctrico que he tenido hasta ahora

Nada más cogerlo se ve que es diferente. Superior, mejores materiales, vibración más intensa. Es todavía mejor de lo que esperaba. Sus cinco opciones de cepillado, aunque se usen poco, suponen un añadido más que interesante

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Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9342/02 Cepillo dental eléctrico sónico

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Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9342/02 Cepillo dental eléctrico sónico

21/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great toothbrush

Looks great, works great, helpful customer services

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9342/02 Sonic electric toothbrush

Fecha de uso 2019-04-21

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9342/02 Sonic electric toothbrush

Fecha de uso 2019-04-21

21/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

One of the best product I have bough in a while!!!! Many thanks. Keep up the good work in producing quality products!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9342/02 Sonic electric toothbrush

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza