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Asistencia
HX9342/02
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¿Puedo utilizar el cargador Sonicare AirFloss para cargar el cepillo dental?
¿Cómo funciona la guía de cepillado en la aplicación Sonicare?
¿En qué países está disponible la aplicación Sonicare?
¿Cómo cambio la intensidad de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cuánto tiempo debe durar la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo puedo registrar el cepillo dental Sonicare?
¿Dónde puedo adquirir accesorios para mi cepillo dental Sonicare?
¿Puedo usar el cepillo Philips Sonicare en la ducha?
¿Qué modos de cepillado incorpora mi cepillo dental Sonicare?
¿Puedo usar el cargador Sonicare con otros cepillos dentales?
¿Cómo debo cargar mi cepillo dental Sonicare?
¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
¿Cómo se recalibra el sensor de presión del Sonicare?
¿Cómo conecto el cepillo dental a la aplicación Sonicare?
¿Cómo puedo utilizar el cepillo dental Sonicare con aparatos correctores?
¿Cómo se limpia mi cepillo dental Philips Sonicare?
El cabezal de cepillado es difícil de colocar o quitar.
No puedo conectar mi cepillo dental a la aplicación Sonicare
Mi cepillo dental Sonicare no vibra
Mi cepillo dental Sonicare vibra con menos intensidad
El cabezal de cepillado se cae de mi cepillo dental Sonicare
Mi cepillo dental Sonicare no se carga
Mi cepillo dental Sonicare se apaga solo
Mi cepillo dental Sonicare hace mucho ruido
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