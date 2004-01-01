¿Puedo usar el cargador Sonicare con otros cepillos dentales?
Nota: Si se encuentra en China y ha adquirido el cepillo dental antes del 1 de septiembre de 2024, llame al 4008 800 008 para obtener asistencia.
Cargador estándar
Nota: Las series DiamondClean y Prestige no pueden usar este cargador.
Los ID de modelo son:
Cargador de 9900 Prestige
El cargador 9900 Prestige incluye una base de carga y un soporte de carga.
Coloque el soporte encima de la base. A continuación, inserte el mango del cepillo dental en el soporte.
La base del cargador tendrá los números de modelo CBB1001 o CBB2001, en función del color.
Cargadores de DiamondClean, DiamondClean Smart y DiamondClean 9000
Los cargadores vDiamondClean y DiamondClean Smart tienen un aspecto similar, pero solo funcionan con el cepillo dental con el que vienen. Consulte la tabla siguiente y compruebe que el código de la parte inferior del cargador es compatible con el de la parte inferior del mango del cepillo dental.
|Modelo de cepillo dental eléctrico
|Código en la parte inferior del mango
|Código en la parte inferior del cargador
|DiamondClean
|HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W
|HX9100
|DiamondClean Smart
|HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
|DiamondClean 9000
|HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001