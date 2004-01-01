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    Asistencia de Philips

    ¿Puedo usar el cargador Sonicare con otros cepillos dentales?

    Publicado en 28 de agosto de 2024
    Le recomendamos que utilice el cargador incluido con el cepillo dental Philips Sonicare. Algunos modelos de cargadores también son intercambiables. A continuación, consulte los distintos tipos de cargadores que se adaptan a su cepillo dental Sonicare.

    Nota: Si se encuentra en China y ha adquirido el cepillo dental antes del 1 de septiembre de 2024, llame al 4008 800 008 para obtener asistencia.

    Cargador estándar

    Todos los cepillos dentales Sonicare que tengan un orificio en la base del mango pueden utilizar nuestros cargadores, que incorporan una patilla fija en la base. 
    Nota: Las series DiamondClean y Prestige no pueden usar este cargador.
    Los ID de modelo son:
    Cargador estándar

    Cargador de 9900 Prestige

    El cargador 9900 Prestige incluye una base de carga y un soporte de carga.
    Coloque el soporte encima de la base. A continuación, inserte el mango del cepillo dental en el soporte.
    La base del cargador tendrá los números de modelo CBB1001 o CBB2001, en función del color.
     

    Cargador de 9900 Prestige

    Cargadores de DiamondClean, DiamondClean Smart y DiamondClean 9000

    Los cargadores vDiamondClean y DiamondClean Smart tienen un aspecto similar, pero solo funcionan con el cepillo dental con el que vienen. Consulte la tabla siguiente y compruebe que el código de la parte inferior del cargador es compatible con el de la parte inferior del mango del cepillo dental.
     

    Modelo de cepillo dental eléctricoCódigo en la parte inferior del mangoCódigo en la parte inferior del cargador
    DiamondCleanHX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939WHX9100
    DiamondClean SmartHX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
    DiamondClean 9000HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

     


     

    La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX3792/12 , HX3689/43 , HX3689/44 , HX3792/11 , HX7106/01 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7420/08 , HX7101/04 , HX7421/08 , HX7108/04 , HX7119/02 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7403/05 , HX7108/01 , HX7423/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7420/01 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7101/03 , HX7429/03 , HX7101/02 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7101/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7401/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7103/01 , CP0552/01 , CP0551/01 , CP0535/01 , CP0555/01 , CP0556/01 , CP0557/01 , CP0471/01 , HX6830/53 , HX6802/28 , HX9661/02 , HX9691/02 , HX9611/19 , HX9601/03 , HX9601/02 , HX6888/88 , HX9901/13 , HX6392/02 , HX9901/63 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX3412/34 , HX6800/44 , HX9681/01 , HX8911/02 , HX3412/07 , HX6850/57 , HX6836/24 , HX6871/47 , HX6806/04 , HX6870/35 , HX8935/33 , HX9192/01 , HX6877/29 , HX6837/24 , HX6807/04 , HX6870/47 , HX6800/35 , HX6807/35 , HX6851/34 , HX9142/04 , HX9342/09 , HX9142/31 , HX6807/24 , HX6807/28 , HX6807/51 , HX6807/63 , HX6848/92 , HX6850/34 , HX6851/53 , HX6857/17 , HX6857/28 , HX6806/03 , HX6805/28 , HX6803/04 , HX6801/08 , HX6800/63 , HX6850/47 , HX6859/29 , HX9112/13 , HX6877/28 , HX6856/17 , HX6877/34 , HX6851/29 , HX6859/34 , HX6839/34 , HX6830/44 , HX6809/34 , HX6839/28 , HX6912/32 , HX6601/29 , HX6621/14 , HX6721/35 , HX6231/12 , HX9398/20 , HX9903/03 , HX3212/61 , CP0546/01 , CP0541/01 , HX9354/38 , HX9327/87 , HX6510/22 , HX9392/39 , HX6232/41 , CP0474/01 , HX9394/92 , HX6611/27 , HX6231/08 , HX9924/03 , HX9903/13 , HX9312/04 , HX6732/37 , CP0473/01 , HX6232/20 , HX6971/59 , HX6971/33 , HX6762/35 , HX3212/03 , HX3212/42 , HX3212/11 , HX9362/67 , HX9372/04 , HX6322/04 , HX9352/30 , HX9112/12 , HX6362/02 , HX6231/01 , HX6631/01 , CP0472/01 , HX6311/07 , HX3120/01 , CP0467/01 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX3110/00 , HX9342/02 , HX9322/12 , HX9332/04 , HX8111/12 , HX8111/02 , HX6511/02 , HX5350/02 , HX6942/04 , HX6311/02 , HX6341/02 , HX6381/02 , HX6942/10 , HX6511/50 , HX6731/02 , HX5551/02 , HX6982/10 , HX6711/02 , HX6902/02 , HX6932/10 , HX5751/02 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos Haga clic aquí para mostrar menos números de producto

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