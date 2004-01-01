Le recomendamos que utilice el cargador incluido con el cepillo dental Philips Sonicare. Algunos modelos de cargadores también son intercambiables. A continuación, consulte los distintos tipos de cargadores que se adaptan a su cepillo dental Sonicare.



Nota: Si se encuentra en China y ha adquirido el cepillo dental antes del 1 de septiembre de 2024, llame al 4008 800 008 para obtener asistencia.