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Descatalogado
Aumente la visibilidad, trabaje mejor
La lámpara LED para capó Philips ofrece una potente salida luminosa de 900 lúmenes para garantizar la iluminación completa de tu área de trabajo. Con su soporte telescópico ajustable, la lámpara LED para capó Philips permite iluminar cualquier motor o compartimento interior.
LED de alta calidad
Salida luminosa de 900 lm
Soporte telescópico con ganchos
Diseño ultradelgado
El ángulo del haz ancho de 100° te permite centrarte en una parte específica y disfrutar de la cantidad de luz adecuada que necesitas.
La carcasa resistente se diseñó para entornos laborales difíciles y cumple con IK07
Soporte flexible que se extiende desde 1,2 hasta 1,7 metros con una suave cubierta que protege la pintura del vehículo para facilitar y flexibilizar su ubicación durante el trabajo.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
WB77
08/08/2017
Deutschland
Comprador verificado
Gut
Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50
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