ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del embalaje

Descatalogado

LED Inspection lampsLámpara de capó con cable CBL50

LPL24X1

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Aumente la visibilidad, trabaje mejor

La lámpara LED para capó Philips ofrece una potente salida luminosa de 900 lúmenes para garantizar la iluminación completa de tu área de trabajo. Con su soporte telescópico ajustable, la lámpara LED para capó Philips permite iluminar cualquier motor o compartimento interior.

Ver todos los beneficios

Herramienta de iluminación profesional

Aumente la visibilidad, trabaje mejor

  • LED de alta calidad

  • Salida luminosa de 900 lm

  • Soporte telescópico con ganchos

  • Diseño ultradelgado

Ángulo del haz ancho: hasta 100°

Ángulo del haz ancho: hasta 100°

El ángulo del haz ancho de 100° te permite centrarte en una parte específica y disfrutar de la cantidad de luz adecuada que necesitas.

Resistente cubierta de aluminio

Resistente cubierta de aluminio

La carcasa resistente se diseñó para entornos laborales difíciles y cumple con IK07

Soporte flexible que se extiende desde 1,2 hasta 1,7 metros

Soporte flexible que se extiende desde 1,2 hasta 1,7 metros

Soporte flexible que se extiende desde 1,2 hasta 1,7 metros con una suave cubierta que protege la pintura del vehículo para facilitar y flexibilizar su ubicación durante el trabajo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

08/08/2017

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Gut

Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.