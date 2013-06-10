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Descatalogado
QS6140/32
Expresa tu estilo
Crea el look exacto que deseas con Styleshaver. Con un solo giro de muñeca, este barbero y perfilador con doble extremo tiene todo lo que necesitas para crear cualquier estilo, desde una barba perfecta hasta barba de 3 días o un afeitado apurado, incluso en barbas duras.
Profesional
El barbero para barba y barba de 2 días grande (32 mm) de Philips con 12 posiciones de longitud ajustables, de 0,5 mm a 10 mm, permite obtener fácilmente la longitud que deseas. Gira la rueda para ajustar la posición de longitud perfecta. El duradero recortador metálico con bordes redondeados suaves con la piel garantiza un corte preciso y uniforme.
Al extraer el peine-guía ajustable comprobarás que debajo hay un recortador de precisión reversible. Un extremo es un recortador de alto rendimiento de 32 mm. Si le das la vuelta, dispondrás de un recortador de precisión ancho de 15 mm, perfecto para llegar a los lugares pequeños, como debajo de la nariz o alrededor de la boca. Se ha diseñado para cortar muy cerca de la piel y protegerla al mismo tiempo, y su tamaño reducido y diseño en ángulo facilitan la visión de lo que estás haciendo para obtener líneas y detalles definidos.
La afeitadora con doble lámina facilita la limpieza de la barba de 2 días que crece alrededor de la barba, incluso en el cuello. El recortador central recoger los pelos más largos y difíciles y las 2 láminas flotantes afeitan el resto con la máxima suavidad.
Premios
3.9
de 4
76
Reseñas
ARIELL
10/06/2013
España
Practica para usos diarios y viajes... Lo mejor del mercado al 2013.
Me encanto el diseño y presentación del producto. Tuve 2 maquinas anteriores de Philips, esta es la tercera y la verdad que este producto es superior a los anteriores... la cortadora es excelente, no me arrepiento haberla comprado... y continuar con la marca.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 perfilador y afeitadora resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 perfilador y afeitadora resistente al agua
Thor_UK
01/05/2023
United Kingdom
EVERLASTING
I've been using this trimmer for maybe about 7 years now. I never changed the blades and they are still in amazing shape, the battery last enough for me to trim or stile my beard. The clean shaven look comes easier and surprisingly smooth, just like (if not better!) than using a razor blade. I recommend this product with eyes closed to everyone, even those men with the thickest beards!
Ventajas
Clean shaven style made easy | Great precision trimmer | Long lasting life | Long lasting battery performances
Contras
None
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Fecha de uso 2021-05-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Fecha de uso 2021-05-01
RahimAta
15/11/2020
United Kingdom
The best shaver i have ever seen!
I have used the Philipps StyleShaver QS6140/32 Pro for up to five years, and found it the best. Then suddenly it slipped from my hand and broke the head. I wanted to buy it again, i searched it every where, but did not find any where. I request Philips to manufacture the same product again, please
Ventajas
User friendly, shaver and trimmer together, time saver
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Fecha de uso 2018-11-15
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Fecha de uso 2018-11-15
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.