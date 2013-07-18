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Descatalogado

StyleShaverperfilador y afeitadora resistente al agua

QS6160/32

4.1

| (126) Reseñas | 81% ha recomendado este producto

Expresa tu estilo

Crea el look exacto que deseas con Styleshaver. Con un solo giro de muñeca, este barbero y perfilador con doble extremo tiene todo lo que necesitas para crear cualquier estilo, desde una barba perfecta hasta barba de 3 días o un afeitado apurado, incluso en barbas duras.

Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Recorta, da forma y afeita: con un producto

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  • Profesional

Barbero con 12 posiciones de longitud entre 0,5 mm y 10 mm

Barbero con 12 posiciones de longitud entre 0,5 mm y 10 mm

El barbero para barba y barba de 2 días grande (32 mm) de Philips con 12 posiciones de longitud ajustables, de 0,5 mm a 10 mm, permite obtener fácilmente la longitud que deseas. Gira la rueda para ajustar la posición de longitud perfecta. El duradero recortador metálico con bordes redondeados suaves con la piel garantiza un corte preciso y uniforme.

Recortador reversible: extremos de 32 y 15 mm para obtener detalles perfectos

Recortador reversible: extremos de 32 y 15 mm para obtener detalles perfectos

Al extraer el peine-guía ajustable comprobarás que debajo hay un recortador de precisión reversible. Un extremo es un recortador de alto rendimiento de 32 mm. Si le das la vuelta, dispondrás de un recortador de precisión ancho de 15 mm, perfecto para llegar a los lugares pequeños, como debajo de la nariz o alrededor de la boca. Se ha diseñado para cortar muy cerca de la piel y protegerla al mismo tiempo, y su tamaño reducido y diseño en ángulo facilitan la visión de lo que estás haciendo para obtener líneas y detalles definidos.

Afeitadora doble con recortador que afeita incluso las barbas más duras

Afeitadora doble con recortador que afeita incluso las barbas más duras

La afeitadora con doble lámina facilita la limpieza de la barba de 2 días que crece alrededor de la barba, incluso en el cuello. El recortador central recoger los pelos más largos y difíciles y las 2 láminas flotantes afeitan el resto con la máxima suavidad.

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

126

Reseñas

81%

ha recomendado este producto

18/07/2013

España

España

Este producto hace lo que tiene que hacer.

La máquina tiene dos herramientas para cortar. A la que sirve para cortar la barba se le puede poner un par de cabezales/peines con los que cortarte la barba con hasta 1cm de longitud. Corta rápido y bien. Es decir, si se quiere una maquina barbero es ideal, cómoda, se carga rápido y se lava facilmente. Pero para afeitar a ras de piel con la herramienta de afeitado hay otras opciones mejores en el mismo Philips (mi maquinilla Philips antigua de hace 15 años con las cuchillas aun con originales apura más). Incluso después de haber acortado los pelos, da pequeños y quedar 4 pelos sueltos da tironcillos y no apura tanto como otras máquinas de uso unicamente para afeitado. Si es para afeitarte no es la mejor, como barbero funciona muy bien aunque sí he notado que al usarla como barbero los pelos cortados "saltan" bastante más de lo habitual hasta antes de utilizarla y luego hay que darle un buen repaso al lavamanos para quitar los pelos que quedan por aquí y por allá.

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Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6160/32 perfilador y afeitadora resistente al agua

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11/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

It is more than enough

I used this machine to have my first shave and I couldn't tell when my hair was cut. I mean to say that it caused no irritation what so ever. I used the trimmer and then shaver when having a clean shave. But if I use the shaver alone at places with long hair it caused irritation

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Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver

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07/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just what was wanted....

My old beard trimmer had finally expired hence buying a new one - inspired by the design in the first place and also the ability to wash it under the tap. It takes a bit of getting used to but once mastered the shave is the best that I have ever had from an electric machine and just by reversing it in the hand you can then trim the beard with consummate ease in seconds. Just dial the length of whiskers that you wish to remain and the job is done. For the first time in years I actually look forward to shaving and trimming daily with no fuss. So far, the battery lasts for 2 weeks at least so no need to take the beautifully designed charger on a short break.

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