Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Regístrate ahora
Obtén acceso anticipado a nuestra venta de Black Friday
11
d
Días
15
h
Horas
47
m
Minutos
47
s
Segundos
Descatalogado
Expresa tu estilo
Crea el look exacto que deseas con Styleshaver. Con un solo giro de muñeca, este barbero y perfilador con doble extremo tiene todo lo que necesitas para crear cualquier estilo, desde una barba perfecta hasta barba de 3 días o un afeitado apurado, incluso en barbas duras.
Profesional
El barbero para barba y barba de 2 días grande (32 mm) de Philips con 12 posiciones de longitud ajustables, de 0,5 mm a 10 mm, permite obtener fácilmente la longitud que deseas. Gira la rueda para ajustar la posición de longitud perfecta. El duradero recortador metálico con bordes redondeados suaves con la piel garantiza un corte preciso y uniforme.
Al extraer el peine-guía ajustable comprobarás que debajo hay un recortador de precisión reversible. Un extremo es un recortador de alto rendimiento de 32 mm. Si le das la vuelta, dispondrás de un recortador de precisión ancho de 15 mm, perfecto para llegar a los lugares pequeños, como debajo de la nariz o alrededor de la boca. Se ha diseñado para cortar muy cerca de la piel y protegerla al mismo tiempo, y su tamaño reducido y diseño en ángulo facilitan la visión de lo que estás haciendo para obtener líneas y detalles definidos.
La afeitadora con doble lámina facilita la limpieza de la barba de 2 días que crece alrededor de la barba, incluso en el cuello. El recortador central recoger los pelos más largos y difíciles y las 2 láminas flotantes afeitan el resto con la máxima suavidad.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Ir a piezas y accesorios
4.1
de 4
126
Reseñas
81%
ha recomendado este producto
josemartinez
18/07/2013
España
Este producto hace lo que tiene que hacer.
La máquina tiene dos herramientas para cortar. A la que sirve para cortar la barba se le puede poner un par de cabezales/peines con los que cortarte la barba con hasta 1cm de longitud. Corta rápido y bien. Es decir, si se quiere una maquina barbero es ideal, cómoda, se carga rápido y se lava facilmente. Pero para afeitar a ras de piel con la herramienta de afeitado hay otras opciones mejores en el mismo Philips (mi maquinilla Philips antigua de hace 15 años con las cuchillas aun con originales apura más). Incluso después de haber acortado los pelos, da pequeños y quedar 4 pelos sueltos da tironcillos y no apura tanto como otras máquinas de uso unicamente para afeitado. Si es para afeitarte no es la mejor, como barbero funciona muy bien aunque sí he notado que al usarla como barbero los pelos cortados "saltan" bastante más de lo habitual hasta antes de utilizarla y luego hay que darle un buen repaso al lavamanos para quitar los pelos que quedan por aquí y por allá.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6160/32 perfilador y afeitadora resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6160/32 perfilador y afeitadora resistente al agua
Tomm
11/05/2013
United Kingdom
It is more than enough
I used this machine to have my first shave and I couldn't tell when my hair was cut. I mean to say that it caused no irritation what so ever. I used the trimmer and then shaver when having a clean shave. But if I use the shaver alone at places with long hair it caused irritation
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver
Armadillo
07/09/2012
United Kingdom
Just what was wanted....
My old beard trimmer had finally expired hence buying a new one - inspired by the design in the first place and also the ability to wash it under the tap. It takes a bit of getting used to but once mastered the shave is the best that I have ever had from an electric machine and just by reversing it in the hand you can then trim the beard with consummate ease in seconds. Just dial the length of whiskers that you wish to remain and the job is done. For the first time in years I actually look forward to shaving and trimming daily with no fuss. So far, the battery lasts for 2 weeks at least so no need to take the beautifully designed charger on a short break.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.