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58
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Segundos
Descatalogado
Mayor comodidad para comer fuera de casa
El conjunto de alimentación de viaje de Philips Avent incluye un plato seccionado grande, dos recipientes extraíbles pequeños, una primera cuchara integrada y una base para evitar goteos. Es el compañero de viaje perfecto para cualquier mamá que esté fuera de casa.
Conjunto de viaje
El conjunto de alimentación de viaje de Philips Avent incluye un plato seccionado grande con tapa y dos platos individuales extraíbles con tapas perfectos paran aperitivos o porciones pequeñas
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5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Tiache93
12/02/2012
France
parfait pour le transport.
Très pratique très ludique et pas trop enombrante. La ventouse est le détail qui fait la différence.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.