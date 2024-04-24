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Auriculares con micrófono

SHL5005WT/00

3

| (2) Reseñas

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Por amor a la música

Estos auriculares están diseñados para disfrutar de tu música dondequiera que vayas. Las suaves almohadillas te permiten continuar escuchando tus pistas favoritas, mientras que la magnífica calidad de sonido te ofrece una nueva experiencia de escucha.

Ver todos los beneficios

Dondequiera que vayas

Por amor a la música

  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Auriculares plegables

Auriculares plegables para un transporte y almacenamiento sencillos

Auriculares plegables para un transporte y almacenamiento sencillos

Los controladores de altavoces de 32 mm te ofrecen un gran sonido con una base profunda

Los controladores de altavoces de 32 mm te ofrecen un gran sonido con una base profunda

Con el micrófono integrado podrás cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

2

Reseñas

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5005 Cuffie con microfono

Fecha de uso 2024-03-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5005 Cuffie con microfono

Fecha de uso 2024-03-24

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Esta reseña se realizó para SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Esta reseña se realizó para SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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