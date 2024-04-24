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SHL5005WT/00
Por amor a la música
Estos auriculares están diseñados para disfrutar de tu música dondequiera que vayas. Las suaves almohadillas te permiten continuar escuchando tus pistas favoritas, mientras que la magnífica calidad de sonido te ofrece una nueva experiencia de escucha.
Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Auriculares plegables
Auriculares plegables para un transporte y almacenamiento sencillos
Los controladores de altavoces de 32 mm te ofrecen un gran sonido con una base profunda
El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.
3.0
de 4
2
Reseñas
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5005 Cuffie con microfono
Fecha de uso 2024-03-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5005 Cuffie con microfono
Fecha de uso 2024-03-24
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Esta reseña se realizó para SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Esta reseña se realizó para SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon