Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
SHL5005/00
Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Auriculares plegables
Almohadillas de piel suave para los oídos, para que puedas seguir escuchando tus pistas favoritas.
Banda de sujeción fabricada en material ligero
Auriculares plegables para un transporte y almacenamiento sencillos
3.0
de 4
2
Reseñas
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5005 Cuffie con microfono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5005 Cuffie con microfono
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Esta reseña se realizó para SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Esta reseña se realizó para SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon