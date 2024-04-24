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Descatalogado

Auriculares con micrófono

SHL5005/00

3
| (2) Reseñas
Por amor a la música
Estos auriculares están diseñados para disfrutar de tu música dondequiera que vayas. Las suaves almohadillas te permiten continuar escuchando tus pistas favoritas, mientras que la magnífica calidad de sonido te ofrece una nueva experiencia de escucha.
Ver todos los beneficios

Dondequiera que vayas

Por amor a la música

  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Auriculares plegables

Almohadillas suaves para los oídos, para que puedas seguir escuchando música tanto tiempo como quieras

Almohadillas de piel suave para los oídos, para que puedas seguir escuchando tus pistas favoritas.

La banda de sujeción ligera aumenta la comodidad y prolonga la duración

Banda de sujeción fabricada en material ligero

Auriculares plegables para un transporte y almacenamiento sencillos

Auriculares plegables para un transporte y almacenamiento sencillos

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

2

Reseñas

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5005 Cuffie con microfono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL5005 Cuffie con microfono

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Esta reseña se realizó para SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Esta reseña se realizó para SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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