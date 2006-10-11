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Descatalogado
SWA2105W/10
Asegúrate una conexión fiable
Con este cable para altavoces obtendrás una conexión de audio fiable entre los altavoces y el sintonizador.
10 m
Calibre 18
Este conductor de cobre proporciona alta precisión en la transferencia de señal con mínima resistencia.
Plug and Play permite instalar o agregar nuevos componentes sin necesidad de realizar complejas instalaciones o análisis técnicos.
El forro de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor durabilidad y facilita la instalación.