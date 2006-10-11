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Cable para altavoces

SWA2105W/10

Asegúrate una conexión fiable

Con este cable para altavoces obtendrás una conexión de audio fiable entre los altavoces y el sintonizador.

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con este cable para altavoces

Asegúrate una conexión fiable

  • 10 m

  • Calibre 18

Conductor de cobre de gran pureza para una transferencia de señal fiable

Este conductor de cobre proporciona alta precisión en la transferencia de señal con mínima resistencia.

Plug & Play para facilitar la instalación

Plug and Play permite instalar o agregar nuevos componentes sin necesidad de realizar complejas instalaciones o análisis técnicos.

Forro de PVC flexible

El forro de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor durabilidad y facilita la instalación.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 187.4 kB
  • 18 June 2025

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