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Descatalogado
SWA2302W/10
Asegúrate una conexión fiable
Con este cable sacarás el máximo partido a tus componentes. Proporciona la mejor conexión para la transferencia de señales de audio entre componentes.
1,5 m
El cable de fibra óptica pura transfiere información digital a tus componentes para obtener un sonido de alta definición perfecto.
Su agarre antideslizante facilita la conexión de los componentes de forma cómoda y ergonómica.
Las clavijas moldeadas garantizan conexiones seguras entre componentes y ofrecen mayor durabilidad.