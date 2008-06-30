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Cable de fibra óptica

SWA2302W/10

Asegúrate una conexión fiable

Con este cable sacarás el máximo partido a tus componentes. Proporciona la mejor conexión para la transferencia de señales de audio entre componentes.

Ver todos los beneficios

con este cable de audio de fibra óptica

Asegúrate una conexión fiable

  • 1,5 m

Fibra óptica de alta calidad

El cable de fibra óptica pura transfiere información digital a tus componentes para obtener un sonido de alta definición perfecto.

Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil

Su agarre antideslizante facilita la conexión de los componentes de forma cómoda y ergonómica.

Clavija moldeada para conexiones seguras

Las clavijas moldeadas garantizan conexiones seguras entre componentes y ofrecen mayor durabilidad.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 183.8 kB
  • 18 June 2025

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