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Cable de audio estéreo

SWA2521W/10

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Conectores niquelados para un contacto más fiable

Los conectores niquelados proporcionan un contacto limpio entre el cable y el conector, con lo que se produce una conexión más fiable.

Conductor de cobre de gran pureza para una transferencia de señal fiable

Este conductor de cobre proporciona alta precisión en la transferencia de señal con mínima resistencia.

Blindaje de cobre puro

El blindaje de cobre puro protege contra la pérdida de señal.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 211.3 kB
  • 18 June 2025

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