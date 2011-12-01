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Descatalogado
SWA2521W/10
Asegurate una conexión confiable
Con este cable podés lograr una conexión de audio confiable entre los componentes.
1,5 m
Los conectores niquelados proporcionan un contacto limpio entre el cable y el conector, con lo que se produce una conexión más fiable.
Este conductor de cobre proporciona alta precisión en la transferencia de señal con mínima resistencia.
El blindaje de cobre puro protege contra la pérdida de señal.